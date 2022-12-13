„Transilvania Smart City” - cel mai mare proiect de dezvoltare imobiliară din România

S-au pus bazele celui mai mare proiect de dezvoltare imobiliară din România. Viziunea celor mai puternici oameni de afaceri, împreună cu parteneri cu tradiție pe piața de business, se concretizează într-un parteneriat unic pentru dezvoltarea țării, iar startul se dă în Cluj.
Consorțiul condus de Maricel Păcuraru, împreună cu reprezentanții "Transilvania Smart City" au încheiat parteneriatul pentru dezvoltarea și finalizarea unui proiect estimat la peste 2 miliarde de euro.
„România avea nevoie de oameni curajoși, cu viziune. Acest complex rezidențial nu va oferi doar locuințe, ci vom avea 12.000 de apartamente, vom avea și un spital și un campus universitar, dar și grădinițe și școli, vom avea și un mall, pentru că în Cluj este nevoie de un mall. Va fi primul mini oraș inteligent, absolut tot ce veți vedea aici la noi va fi independent energetic”, a declarat realizatoarea Realitatea PLUS, Alexandra Păcuraru.
Proiectul încheiat între consorțiul condus de Maricel Păcuraru cu reprezentanții "Transilvania Smart City", Adrian Alexandrov și Adrian Gurzău, se adresează în primul rând tinerilor, dar și persoanelor din Diaspora care își doresc să vină acasă.
„Vrem să facem din acest proiect unul care să fie un exemplu pentru Europa și nu numai românii, ci și cetățenii din Austria să vină la Cluj, la acest spital, și să se trateze aici, sa fie la același nivel, astfel încât doctorii români de astăzi, care sunt prin diaspora, să aibă unde să vina”, a declarat Bobby Păunescu, regizor și președinte ARMIS.
„O să fie un proiect major de imobiliare. România trebuie să arate Europei că e o țară din cele mai bogate din Europa și să meargă înainte”, a declarat avocatul Adrian Zuckerman, fost ambasador al SUA în România, prieten al Consorțiului, invitat la eveniment de Alexandra Pacuraru si de omul de afaceri Bobby Paunescu.
Acționarii Consorțiului PHG sunt Maricel Păcuraru, Miron Mitrea, Bobby Păunescu, Cozmin Gușă, Gabriel Oprea și Iulian Horneț, iar alături de ei este și avocatul Adrian Zuckerman, fost ambasador al SUA în România, in calitate de prieten al Consorțiului.