Taxă nouă pentru coletele din afara UE, aplicabilă de la 1 noiembrie

Uniunea Europeană va aplica, începând cu 1 noiembrie 2026, o taxă de manipulare de 2 euro pentru fiecare categorie distinctă de produse din coletele expediate din afara blocului comunitar.
Măsura intră în vigoare înainte de perioada de cumpărături intensificate, care include Black Friday, Cyber Monday și Crăciun. Potrivit AFP, obiectivul principal al noii taxe este reducerea presiunii asupra autorităților vamale europene, suprasolicitate de numărul mare de colete provenite din afara Uniunii Europene, în special din China.
Taxa se calculează per tip de articol inclus în colet, nu per pachet. Dacă o comandă conține zece tricouri, contribuția va fi de 2 euro. În schimb, dacă același colet include și două șepci, taxa totală ajunge la 4 euro, deoarece sunt implicate două categorii distincte de produse.
Această sumă se adaugă taxei de 3 euro introdusă în iulie pentru coletele cu valoare sub 150 de euro. Deși autoritățile europene precizează că plata revine platformelor de comerț electronic, comercianților și intermediarilor, există riscul ca aceste firme să transfere costurile către consumatori prin majorarea prețurilor sau a tarifului de livrare.
Contextul deciziei este dat de creșterea exponențială a importurilor de mici colete. Anul trecut, aproape 6 miliarde de astfel de pachete au intrat în UE, din care aproximativ 93% proveneau din China. Bruxellesul consideră că acest volum generează costuri ridicate pentru operațiunile vamale, pe care noua taxă permanentă le va compensa.
Durata și monitorizarea măsurilor fiscale
Taxa de manipulare de 2 euro este concepută ca o măsură permanentă. Nivelul ei va fi reevaluat la fiecare doi ani pentru a asigura proporționalitatea cu cheltuielile operaționale ale administrațiilor vamale.
În paralel, taxa de 3 euro aplicată coletelor sub 150 de euro este temporară și va rămâne în vigoare până pe 1 iulie 2028. La acea dată, ea urmează să fie înlocuită de tarife vamale standard, calculate în funcție de categoria produselor importate.
Oficialii europeni au raportat o scădere de aproximativ 64% a importurilor din această categorie după aplicarea taxei de 3 euro, deși perioada analizată este considerată prea scurtă pentru a trage concluzii definitive asupra efectelor pe termen lung. Autoritățile au semnalat și riscurile legate de siguranța produselor care nu respectă standardele UE, precum jucăriile importate prin platforme internaționale.