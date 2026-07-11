Suspiciuni de conflict de interese la MIPE. Ministerul condus de Dragoș Pîslaru, contracte de milioane cu o firmă pe care acesta a fondat-o

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) se află în centrul unui nou scandal public. Datele oficiale și sursele politice indică faptul că instituția ar fi atribuit contracte de consultanță în valoare de milioane de lei unei companii înființate și administrate în trecut chiar de către actualul ministru interimar și demis, Dragoș Pîslaru.
Conform informațiilor obținute de Realitatea Plus, cel mai proaspăt contract din această serie a fost semnat recent, pe 19 iunie 2026. Este vorba despre o achiziție publică în valoare de 2,93 milioane de lei, derulată pe o perioadă de 48 de luni.
Contractul a fost câștigat de o asociere de firme din care face parte compania de consultanță Civitta Strategy & Consulting (cunoscută în trecut ca Gea Strategy & Consulting) – entitate legată direct de trecutul profesional al ministrului. Obiectivul acordului vizează servicii de evaluare pentru Programul Sănătate, analizând eficiența fondurilor europene cheltuite și impactul pe care investițiile de aici îl au în sistemul medical. La procedura de licitație s-au înscris șase ofertanți, patru fiind declarați admisibili.
„Rețeta succesului”: Contracte de aproape 20 de milioane de lei din bani publici
Analiza achizițiilor publice realizate de MIPE scoate la iveală o dinamică financiară extrem de profitabilă pentru firma menționată, din momentul în care fondatorul ei a preluat frâiele ministerului:
Bilanț total (2020-prezent): 8 contracte încheiate cu ministerul, în valoare totală de 19,9 milioane de lei.
„Era Pîslaru”: 5 din cele 8 contracte, însumând 13,7 milioane de lei, au fost semnate fix în perioada în care ministerul a fost condus de Dragoș Pîslaru.
Această succesiune de atribuiri ridică semne mari de întrebare în spațiul public și pe scena politică, conturând aparența unui grav conflict de interese.
Se așteaptă reacția instituțiilor de control
Datele din această anchetă ar putea constitui baza unei autosesizări din partea autorităților statului (precum Agenția Națională de Integritate sau procurorii anticorupție), care să verifice dacă procedurile de licitație au fost trucate sau dacă s-au încălcat normele legale privind regimul conflictelor de interese în funcțiile publice.
Până la momentul publicării acestei știri, ministrul demis și interimar nu a oferit nicio reacție, deși postul de televiziune Realitatea Plus a transmis o solicitare oficială pentru a obține clarificări cu privire la această situație controversată.