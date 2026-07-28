Poşta Română a investit peste două milioane de euro într-o divizie digitală de tipărire a cărţilor

Compania Naţională 'Poşta Română' a lansat, marţi, o divizie modernă de tipărire a cărţilor, digitală, după o investiţie de peste două milioane de euro.
Potrivit directorului general al companiei, Florin Valentin Ştefan, suma a fost acoperită din creditul de 200 de milioane lei, obţinut în anul 2020, de la Exim Banca Românească, iar restul de 20% din finanţare proprie.
Poşta Tipografie, noua divizie dedicată serviciilor moderne de tipar şi producţie editorială, este dotată cu echipamente digitale de ultimă generaţie. Noua tipografie, amplasată la Hub-ul Logistic şi Curierat Regional Bucureşti, situat pe Calea Giuleşti, permite realizarea unui flux complet de producţie, de la fişierul digital la cartea finisată, şi deschide noi oportunităţi pentru edituri, instituţii publice şi mediul privat.
'Sunt banii companiei, două milioane aproximativ, iar investiţia a fost realizată dintr-un credit de la Exim Banca Românească de acum câţiva ani şi 20% din finanţare proprie. În realitate, am fi putut susţine această investiţie din surse proprii, numai că, din păcate, compania are nişte datorii contabile din anii 2009-2010 şi atunci nu putem avea surse de investiţii. Nu putem cumpăra nimic peste 5.000 lei, decât dacă provine dintr-un credit. Noi, de obicei, restituim aceşti bani într-un termen foarte scurt, de doi-trei ani', a declarat directorul general al Poştei Române.
El consideră că investiţia făcută de Poşta Română se justifică în totalitate.
'Sigur că da, se justifică investiţia, pentru că din punct de vedere legal compania nu poate face nicio investiţie şi atunci rămânem cum era Poştă acum 5 ani, acum 10 ani, fără nimic modern. Şi creditele în general au un rol foarte important într-o economie de piaţă, într-o societate, sistemul bancar modern în general joacă un rol foarte bun, în sensul că îţi oferă acces la nişte resurse pe care altfel nu le-ai avea. Iar ca un business cum este Poşta Română, cu un grad de îndatorare nesemnificativ, sub 3%, este o variantă facilă în comparaţie cu competitorii noştri care nu fac nimic dacă nu merg la bancă să-şi ia un credit. (...) Noi, de obicei, când facem câte o investiţie, estimăm întoarcerea investiţiei între trei şi zece ani. Practica ne arată că sub un an cel mai probabil scoatem investiţia', spune Florin Valentin Ştefan.
Potrivit acestuia, noua investiţie de print a Poştei Române este modernă şi completă.
'În România nu există astfel de echipamente atât de moderne, de complexe şi de complete. Editurile din România printează cărţile în Italia. (...) Nu există nicio editură, nicio tipografie, de fapt, care să aibă cele două echipamente împreună şi niciun echipament comparabil cu ce avem noi aici. În România există o industrie de tipărire offset ceea ce permite tipărirea doar în exemplare mari. Sigur că da, tiparul digital e puţin mai scump decât cel offset, dar este semnificativ mai ieftin în comparaţie cu costurile auxiliare cum ar fi spaţiile de depozitare', a adăugat directorul general.
Compania Naţională Poşta Română este operatorul naţional din domeniul serviciilor poştale şi se află în proprietatea statului român, reprezentat de Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării (93,52% din pachetul de acţiuni) şi Fondul Proprietatea (6,48% din pachetul de acţiuni).
Poşta Română deţine, în prezent, o reţea de peste 5.000 de subunităţi poştale la nivel naţional, distribuind săptămânal peste 11 milioane de trimiteri poştale.
AGERPRES