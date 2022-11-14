Bobby Păunescu, despre banii care au dispărut din România: "Ar plăti toată datoria publică"

Păunescu a vorbit duminică seara despre banii care au dispărut din România de-a lungul timpului, fără urmă, și pe care autoritățile din țara noastră nu au făcut demersuri pentru a-i recupera
Bobby Păunescu a vorbit duminică seara despre banii care au dispărut din România de-a lungul timpului, fără urmă, și pe care autoritățile din țara noastră nu au făcut demersuri pentru a-i recupera, spre deosebire de Republica Moldova.
Bobby Păunescu, regizor și președinte ARMIS, a vorbit duminică seara despre demersurile pe care Republica Moldova le-a făcut pentru a vedea urma banilor furați din țară. România nu a făcut un asemenea demers.
"Republica Moldova prin președintele Maia Sandu și aprobarea guvernului au cerut autorităților abilitate din lume să afle unde sunt banii furați din Moldova, ceea ce în România nu s-a făcut. Din România sunt dispăruți foarte mulți bani, vorbim de peste 400 de miliarde de euro. Acești bani nu doar că ar plăti datoria publică care a urcat foarte mult, realizările la nivel de infrastructură le vedeți și vedeți ceea ce se întâmplă cu infrastructură de care ne izbim zi de zi: apă caldă, străzi, drumuri, tunele care nu există. Era un plan să nu existe (n.r. infrastructura României), să fim o țară care să ne uităm în altă parte, peste 50% din populație care se zbate cu plățile pe care le avem de făcut, tocmai că să nu fim atenți. Se spune că asta e că un drog, că asta e o rușine, că nu ti-ai plătit factură, dacă aflu vecinu că nu ti-ai plătit întreținerea, te găsești pe lista, te vede copilul...Problema e că țară asta a fost ținută jos, nu a fost lăsată să se dezvolte.
Acești oameni există. (n.r. care încă fură din România)
Există cumetrii, astăzi, în România, care sunt puși, lucrurile astea sunt cunoscute, că România e un stat controlat de niște oameni prin această infrastructură. Aici lucrurile astea au iz rusesc iar Rusia se află în mijlocul unui război intern pe lângă cel din Ucraina.
Stimați tovarăși, conducători ai anumitor instituții de forță care controlează anumiți judecători având informații despre viață lor privată...să știți că nimeni nu scapă. Nu știu dacă e vorba de Parlament, de lege, e vorba de Dumnezeu. Nimeni nu scapă de chestiunea asta", a spus Bobby Păunescu.
"Noi stim din surse sigure ca exista bani furati din Romania si scosi din tara de oligarhi rusi, oligarhi români", a mai spus Păunescu.