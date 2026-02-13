UNESCO pune accent pe rolul Inteligenței Artificiale în industria media

Ziua Mondială a Radioului (World Radio Day) este marcată anual în 13 februarie, evenimentul fiind proclamat de statele membre UNESCO în 2011 și adoptat de Adunarea Generală a Națiunilor Unite în 2012.

Această zi este dedicată recunoașterii rolului esențial al acestui mijloc de comunicare și al oamenilor care lucrează în radio, pentru știrile pe care le transmit, vocile pe care le fac auzite și poveștile pe care le aduc mai aproape de public.

Anul acesta, UNESCO pune accent pe rolul Inteligenței Artificiale în industria media.

Inteligența Artificială deschide un nou capitol pentru radio, nu doar din perspectiva inovației, ci și în ceea ce privește consolidarea legăturii cu ascultătorii, transmite organizația:

„Atunci când este utilizată în mod etic și responsabil pentru a sprijini judecata profesională, creativitatea și valorile serviciului public, IA poate deveni un aliat în consolidarea încrederii publicului. Tehnologia în sine nu creează încredere. Radiodifuzorii o fac. IA este un instrument, nu o voce!”.

Radioul continuă să fie un mijloc esențial de informare, educare și mobilizare a publicului. Prin accesibilitatea sa, ajunge în comunități izolate și la persoane vulnerabile, oferind informații vitale mai ales în situații de urgență.