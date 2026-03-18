Victorie categorică la FRF: Răzvan Burleanu obține al patrulea mandat cu 258 de voturi
Răzvan Burleanu a fost reales, miercuri, în funcția de președinte al Federației Române de Fotbal, obținând al patrulea mandat consecutiv la conducerea FRF, după o victorie categorică în cadrul Adunării Generale desfășurate la Casa Fotbalului din București.
Actualul președinte a primit 258 din cele 263 de voturi exprimate, în timp ce contracandidatul său, Ilie Ștefan Drăgan, a fost votat de doar 5 membri. Rezultatul confirmă susținerea covârșitoare de care Burleanu se bucură în rândul structurilor afiliate federației.
Răzvan Burleanu a ajuns pentru prima dată la conducerea FRF în 2014, la doar 29 de ani, când a câștigat surprinzător alegerile din postura de outsider, într-un context marcat de condamnarea lui Gheorghe Popescu în Dosarul Transferurilor, chiar înainte de scrutin.
În turul doi, acesta l-a învins pe Vasile Avram, beneficiind și de sprijinul altor candidați retrași. Ulterior, Burleanu și-a consolidat poziția, câștigând un nou mandat în 2018, după ce l-a învins pe Ionuț Lupescu încă din primul tur, iar în 2022 a fost reales fără contracandidat, cu votul unanim al celor prezenți.
Citește și:
- 13:27 - Papa Leon al XIV-lea cere acces universal la servicii medicale: „Un imperativ moral pentru omenire. Sănătatea nu poate fi un lux”
- 13:24 - Pregătire sporită la nivel global: OMS monitorizează riscul unui incident nuclear în Orientul Mijlociu
- 12:49 - Coaliția, pe un butoi de pulbere: PSD amenință cu anticipate, liberalii decid sâmbătă dacă ies de la guvernare
- 12:29 - AUR nu votează amendamentul PSD privind pachetul social: „Pensionarii trebuie să beneficieze de indexare, nu de ajutoare temporare”
