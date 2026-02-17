Vaticanul va folosi inteligența artificială pentru a traduce liturghia în 60 de limbi, în timp real

„Bazilica Sfântul Petru a primit, de secole, credincioși din toate națiunile și limbile”

Vaticanul va începe să folosească inteligența artificială pentru a traduce în timp real liturghia în 60 de limbi.

Serviciul va fi disponibil de săptămâna viitoare și va permite credincioșilor să urmărească slujbele pe smartphone-uri, în timpul principalelor celebrări de la Bazilica Sfântul Petru, care marchează al patrulea centenar al consacrării bisericii, care se desfășoară între 1626 și 2026.

„Bazilica Sfântul Petru a primit, de secole, credincioși din toate națiunile și limbile”, a declarat cardinalul Mauro Gambetti, arhiepiscop al Bazilicii Sfântul Petru și vicar general al Vaticanului, într-un comunicat.

„Prin punerea la dispoziție a unui instrument care ajută mulți oameni să înțeleagă cuvintele liturghiei, dorim să servim misiunea care definește centrul Bisericii Catolice, universală prin însăși vocația sa”, a adăugat el.

Traducerea AI va funcționa prin cod QR pe care participanții îl pot scana la intrările în Vatican. Aceștia vor avea apoi traduceri audio și text în timp real prin browserele web, fără a fi nevoie să descarce o aplicație.

„Lara este concepută pentru acuratețe”

Sistemul de traducere utilizează Lara, o inteligență artificială dezvoltată de compania de soluții lingvistice Translated, care colaborează cu Carnegie-AI LLC și cu profesorul Alexander Waibel, un pionier în traducerea vocală bazată pe inteligență artificială.

Întrebat dacă instrumentul de traducere AI poate halucina sau face erori, CEO-ul și cofondatorul Translated a spus că fiecare traducere conține erori, dar „Lara a făcut un pas important în reducerea acestora”.

„Lara este concepută pentru acuratețe, mai degrabă decât pentru dorința de a mulțumi. Acest lucru limitează semnificativ halucinațiile. Lara utilizează, de asemenea, mai mult context decât tehnologiile anterioare, ceea ce îi permite să clarifice semnificația mult mai eficient”, a declarat el pentru Euronews.

Sursa: Realitatea Din Italia