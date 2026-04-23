Actualitate· 1 min citire

Un tânăr din Suceava a ajuns cu mașina în albia unui pârâu

23 apr. 2026, 10:52
Actualizat: 23 apr. 2026, 10:52
FOTO: Monitorul de Suceava

FOTO: Monitorul de Suceava

Articol scris de Realitatea de Suceava

Un tânăr de 23 de ani a ajuns cu mașina în albia unui pârâu, după ce a pierdut controlul autoturismului și a căzut de la o diferență de nivel de câțiva metri.

Accidentul s-a produs miercuri seară, în localitatea Sadău, din comuna Brodina. După ce a fost scos din autoturism, șoferul a primit îngrijiri medicale la fața locului, iar apoi a fost transportat la spital pentru investigații și tratament de specialitate.

La intervenție au participat pompierii militari de la Garda de Intervenție Vicovu de Sus, cu o autospecială de stingere prevăzută cu modul pentru descarcerare și o ambulanță SMURD B2. De asemenea, la fața locului a intervenit și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean, potrivit Monitorul de Suceava

Citește și:

Mai multe articole despre

accident suceava

