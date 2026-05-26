Ucrainean urmărit internațional, prins la Suceava

Un cetățean ucrainean urmărit internațional pentru trafic de migranți a fost depistat de jandarmii suceveni în timpul unei patrulări desfășurate în zona râului Suceava.

Jandarmii au observat trei tineri care se pregăteau să pescuiască într-o perioadă de prohibiție, motiv pentru care au procedat la legitimarea acestora. În urma verificărilor, s-a stabilit că toate cele trei persoane sunt cetățeni ucraineni.

Ulterior, oamenii legii au constatat că unul dintre bărbați, în vârstă de 36 de ani, figura ca urmărit internațional pentru infracțiunea de trafic de migranți.

Persoana a fost condusă la Serviciul de Investigații Criminale pentru continuarea cercetărilor și luarea măsurilor legale.