Ucraina reia astăzi discuţiile directe cu Rusia
Ucraina reia astăzi discuţiile directe cu Rusia
Moscova şi-a menţinut presiunea asupra Kievului
Ucraina reia astăzi discuţiile directe cu Rusia mediate de americani la Abu Dhabi, în căutarea unor soluţii care să pună capăt războiului, după o primă zi calificată de partea ucraineană drept consistentă şi productivă.
Prin bombardamente intense şi mesaje de la Kremlin, Moscova şi-a menţinut presiunea asupra Kievului pentru a-i accepta condiţiile teritoriale, care ar fi cedarea întregii regiuni Donbas, pe care nu o ocupă în totalitate, şi o îngheţare a liniei frontului pe celelalte direcţii.
Purtătorul de cuvânt al lui Vladimir Putin a declarat că războiul va continua cât timp regimul de la Kiev nu ia decizii corespunzătoare.
Moscova şi-a menţinut presiunea asupra Kievului pentru a-i accepta condiţiile teritoriale.
Citește și:
- 21:38 - Viktor Orban propune un „acord de securitate european” care să includă și Rusia
- 20:50 - Macron critică Comisia Europeană pentru aplicarea provizorie a acordului Mercosur: „O surpriză neplăcută și lipsită de respect”
- 20:20 - Furios că fosta iubită i-a refuzat cererea de prietenie pe Facebook, un bărbat din Dâmbovița a atacat-o acasă
- 19:40 - Influencerița din CHina care vindea lumânări „magice”, arestată pentru fraudă
Urmărește știrile Realitatea de Suceava și pe Google News