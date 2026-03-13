Trei persoane au ajuns la spital, după ce o mașină s-a ciocnit violent cu un TIR
Un accident rutier grav a avut loc, vineri dimineață, în localitatea Dumbrăveni, din județul Suceava. Trei persoane au ajuns la spital, după ce un autoturism s-a ciocnit violent cu un TIR.
”Pompierii militari suceveni au fost solicitați să intervină în jurul orei 05.48 la un accident rutier produs pe raza localității Dumbrăveni, în urma unei coliziuni între un autoturism și un autotren.
Pentru gestionarea intervenției au fost mobilizate o autospecială cu accesorii pentru descarcerare și o ambulanță SMURD, cu sprijinul a două echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean Suceava”, au transmis reprezentanții ISU Suceava.
În evenimentul rutier au fost implicate trei persoane, toate conștiente și cooperante. După evaluarea medicală efectuată la fața locului, două dintre victime au fost transportate la spital pentru investigații suplimentare și îngrijiri de specialitate.
