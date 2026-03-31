Tragedie în Câmpulung Moldovenesc. O tânără de 18 ani a căzut de la etajul 5 și a murit
Un incident grav a avut loc marți după-amiază în Câmpulung Moldovenesc, unde o tânără de 18 ani și 7 luni și-a pierdut viața după ce a căzut de la etajul 5 al unui bloc din zona centrală.
Poliția a fost sesizată în cursul după-amiezii că o persoană a căzut de la etajul 5 al unei clădiri. La fața locului a ajuns un echipaj de ambulanță care a preluat o pacientă in comă, cu traumatism cranio cerebral și multiple fracturi. A fost trimis și un echipaj tip C de la Suceava, pentru eventualitatea unui transfer la Spitalul Județean. Din păcate, tânăra a fost declarată decedată la scurt timp după intervenție.
Primele verificări arată că nu există indicii clare privind o faptă intenționată. Ancheta continuă pentru a stabili exact cum s-a produs tragedia.
A fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, iar cazul se află în analiză la unitatea de parchet competentă.
