Tombole ilegale cu mașini, destructurate de polițiști la Suceava.

Polițiștii din Suceava au indisponibilizat două autoturisme și au făcut patru percheziții într-un dosar penal privind organizarea unor tombole ilegale pe rețelele de socializare.

Ancheta este coordonată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Fălticeni, iar cercetările vizează infracțiunea de desfășurare fără licență sau autorizație a activităților din domeniul jocurilor de noroc.

Potrivit anchetatorilor, doi bărbați din comunele Mălini și Slatina ar fi organizat, în perioada 9 – 26 aprilie 2026, tombole online ilegale, folosind conturi create pe o rețea de socializare.

Într-unul dintre cazuri, un bărbat din Mălini ar fi organizat o tombolă la care au participat 310 persoane, fiecare plătind câte 200 de lei pentru un bilet. Marele premiu era un autoturism SUV.

În cel de-al doilea caz, un bărbat din Slatina ar fi organizat o altă tombolă ilegală, cu 170 de participanți care au achitat câte 150 de lei pentru un bilet. Premiul pus în joc era tot un autoturism.

Pe 20 mai 2026, polițiștii de la Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, cu sprijinul jandarmilor din Suceava, au descins la patru adrese în baza unor mandate emise de Judecătoria Fălticeni.

În urma perchezițiilor, oamenii legii au ridicat telefoane mobile, cartele SIM, documente și cele două autoturisme folosite ca premii în tombole. Valoarea totală a mașinilor este estimată la aproximativ 21.000 de euro.

Polițiștii avertizează că organizarea de tombole sau jocuri de noroc fără licență emisă de Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc reprezintă infracțiune și poate fi pedepsită cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă.