Actualitate· 1 min citire
Tânăr din Botoșani arestat preventiv după ce şi-a violat sora de 12 ani
11 feb. 2026, 13:47
Actualizat: 11 feb. 2026, 13:47
Tânăr din Botoșani arestat preventiv după ce şi-a violat sora de 12 ani
Articol scris de Scris de Realitatea de Suceava
Un tânăr în vârstă de 20 de ani a fost arestat preventiv
Un tânăr în vârstă de 20 de ani a fost arestat preventiv după ce şi-ar fi violat sora în vârstă de 12 ani, se arată într-un comunicat de presă transmis, miercuri, de Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Botoşani, potrivit agerpres.ro.
Potrivit sursei citate, tânărul este cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de pornografie infantilă, coruperea sexuală a minorilor şi viol săvârşit asupra unui minor, în cadrul unei anchete derulate de poliţiştii Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Botoşani, împreună cu procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Botoşani.
Citește și:
- 21:38 - Viktor Orban propune un „acord de securitate european” care să includă și Rusia
- 20:50 - Macron critică Comisia Europeană pentru aplicarea provizorie a acordului Mercosur: „O surpriză neplăcută și lipsită de respect”
- 20:20 - Furios că fosta iubită i-a refuzat cererea de prietenie pe Facebook, un bărbat din Dâmbovița a atacat-o acasă
- 19:40 - Influencerița din CHina care vindea lumânări „magice”, arestată pentru fraudă
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Suceava și pe Google News