Suceava ar putea avea zbor direct spre Varșovia: Ștefan Cucoradă - discuții la Congresul European din Polonia

Consilierul județean AUR Ștefan Cucoradă a participat, în perioada 1-3 martie, în Polonia, la Mikołajki, unde a avut loc cea de-a 11-a ediție a Congresului European al Administrațiilor Locale. Evenimentul a reunit peste 2.500 de lideri locali și politicieni, precum și numeroși experți internaționali.

„În cadrul Congresului, la panelul dedicat cooperării România-Polonia, avându-l ca moderator pe fostul vicepreședinte al Parlamentului European, dl Ryszard Czarnecki, cu tema «Provocările guvernanței locale și colaborarea cu autoritățile», am luat cuvântul și am pus accentul pe nevoia accesării fondurilor europene de către autoritățile locale, precum și pe transparentizarea procedurilor privind finanțarea proiectelor locale de către autoritățile centrale. Un alt punct discutat a fost investiția în programe de susținere a turismului local. La acest panel au participat dl Lucjusz Nadbereżny, primarul din Stalowa Wola, și dl Adam Ciszkowski, președintele Asociației Primarilor din Polonia.

O întâlnire importantă am avut-o cu domnul Maciej Dziudzik, director adjunct al companiei LOT Airlines, cu care am discutat posibilitatea deschiderii unei rute aeriene Varșovia-Suceava, ținând cont de comunitatea mare de polonezi din județul nostru, precum și de potențialul ridicat pentru turism al județului”, a declarat, la întoarcerea în țară, consilierul județean sucevean.

Un punct important al participării a fost conferința-interviu susținută de președintele Poloniei, Karol Nawrocki, care a transmis cele mai calde salutări românilor prezenți la eveniment.

Întreaga experiență acumulată în vizita din Polonia va fi punctul de plecare în discuțiile pe care vrem să le avem cu conducerea CJ Suceava, pe considerentul că dorim să punem în practică proiecte comune.