Ședință crucială la PNL. Liberalii votează dacă fac sau nu alianță cu PSD. Bolojan, abandonat de 3 din cei 4 prim-vicepreședinți

Publicat 5 mai 2026, 17:11 Actualizat 5 mai 2026, 17:20 Sursă realitatea.net

Ilie Bolojan pare să fi pierdut controlul asupra nucleului dur de conducere al PNL în cel mai critic moment al mandatului său. La această oră a început ședința liderilor de partid, într-un context tensionat, în care trei dintre cei patru prim-vicepreședinți – Cătălin Predoiu, Adrian Veștea și Nicoleta Pauliuc – s-au distanțat public sau prin poziții interne de strategia fostului premier. Singurul care a rămas alături de Bolojan este Ciprian Ciucu.

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