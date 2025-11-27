România a primit aviz formal pentru combaterea mitei în operaţiunile economice internaţionale

Evaluarea adoptată în octombrie arată că România îndeplineşte standardele internaţionale

România a primit, joi, 27 noiembrie, avizul formal al Grupului de lucru al Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) pentru combaterea mitei în operaţiunile economice internaţionale.

Acesta este un „pas decisiv” în procesul de aderare a României, a anunțat DNA.

Potrivit DNA, evaluarea adoptată în luna octombrie arată că România îndeplineşte standardele internaţionale în prevenirea şi combaterea corupţiei care implică funcţionari publici străini.

„Acest rezultat a fost posibil datorită eforturilor susţinute ale Direcţiei Naţionale Anticorupţie, în strânsă colaborare cu Ministerul Justiţiei. DNA a avut un rol important în implementarea recomandărilor OCDE, iar una dintre cele mai importante - cea privind resursele umane, financiare şi de formare profesională - a fost considerată pe deplin îndeplinită. Totodată, evaluarea OCDE recunoaşte progresele României şi în celelalte recomandări aflate în curs de implementare, rezultate obţinute prin aceeaşi colaborare instituţională”, a explicat DNA.

În baza noii legislaţii - Legea nr. 319/2024, modificată prin Legea nr. 156/2025, DNA are competenţă exclusivă pentru investigarea mitei oferite funcţionarilor publici străini şi a infracţiunilor conexe, precum spălarea banilor sau falsul în înscrisuri.