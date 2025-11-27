România a primit aviz formal pentru combaterea mitei în operaţiunile economice internaţionale
România a primit aviz formal pentru combaterea mitei în operaţiunile economice internaţionale
Evaluarea adoptată în octombrie arată că România îndeplineşte standardele internaţionale
România a primit, joi, 27 noiembrie, avizul formal al Grupului de lucru al Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) pentru combaterea mitei în operaţiunile economice internaţionale.
Acesta este un „pas decisiv” în procesul de aderare a României, a anunțat DNA.
Potrivit DNA, evaluarea adoptată în luna octombrie arată că România îndeplineşte standardele internaţionale în prevenirea şi combaterea corupţiei care implică funcţionari publici străini.
„Acest rezultat a fost posibil datorită eforturilor susţinute ale Direcţiei Naţionale Anticorupţie, în strânsă colaborare cu Ministerul Justiţiei. DNA a avut un rol important în implementarea recomandărilor OCDE, iar una dintre cele mai importante - cea privind resursele umane, financiare şi de formare profesională - a fost considerată pe deplin îndeplinită. Totodată, evaluarea OCDE recunoaşte progresele României şi în celelalte recomandări aflate în curs de implementare, rezultate obţinute prin aceeaşi colaborare instituţională”, a explicat DNA.
În baza noii legislaţii - Legea nr. 319/2024, modificată prin Legea nr. 156/2025, DNA are competenţă exclusivă pentru investigarea mitei oferite funcţionarilor publici străini şi a infracţiunilor conexe, precum spălarea banilor sau falsul în înscrisuri.
Citește și:
- 16:42 - Feminismul - necesitate sau ideologie?
- 14:50 - Donald Trump cere grațierea imediată a lui Netanyahu
- 13:46 - Parchetul păstrează secretul privind dosarul finanțării campaniei electorale a lui Nicușor Dan
- 13:13 - Premieră în instanță: bărbat condamnat la închisoare cu executare pentru agresarea unui medic în timpul serviciului
Urmărește știrile Realitatea de Suceava și pe Google News