Realitatea PLUS revine în forță pe TikTok cu un nou cont oficial
13 feb. 2026, 12:17
Actualizat: 13 feb. 2026, 12:17
Platforma TikTok a decis blocarea contului Realitatea PLUS
După decizia abuzivă și netransparentă de a bloca accesul comunității noastre la vechiul profil, Realitatea PLUS anunță lansarea noului canal oficial de TikTok, unde adevărul va fi prezentat, ca de obicei, fără menajamente și fără bariere.
Platforma TikTok a decis blocarea contului Realitatea PLUS, privând sute de mii de urmăritori de accesul la informații proaspete și analize de impact. Însă, așa cum v-am obișnuit, echipa noastră nu se lasă intimidată de algoritmi sau de decizii luate în spatele ușilor închise.
Contul TikTok al Realitatea Plus, închis definitiv. Anca Alexandrescu: „Este un pas spre dictatură”
Suntem conștienți că prezența noastră deranjează, că adevărul rostit tăios nu este pe placul tuturor, dar fidelitatea dumneavoastră ne obligă să mergem mai departe. Reluăm legătura cu publicul tânăr și cu toți cei care preferă informația rapidă și corectă prin lansarea noului nostru cont.
