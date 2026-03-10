Răzbunare sau coincidență? Terasa Taco Loco, demolată la scurt timp după suspendarea primarului Sucevei din PSD

Un nou episod tensionat zguduie administrația din Suceava. Terasa sezonieră a restaurantului Taco Loco a fost demolată luni dimineață de echipele Primăriei, la doar câteva zile după ce primarul Vasile Rîmbu a fost suspendat din partid de conducerea locală a Partidul Social Democrat.

Cronologia evenimentelor ridică semne serioase de întrebare.

Administratorul restaurantului, Lorand Ercse, susține că situația terasei era cunoscută de Primărie încă din septembrie 2025. Terasa ocupa aproximativ 140 metri pătrați, cu 9 metri pătrați peste suprafața autorizată inițial. Diferența urma să fie reglată în documentația pentru anul 2026, cu acordul reprezentanților municipalității.

În decembrie 2025 societatea a depus documentele pentru reautorizare, inclusiv certificat de urbanism și măsurători cadastrale actualizate. În ianuarie 2026 au avut loc și discuții cu arhitectul șef al orașului pentru un parteneriat pe termen lung privind amplasamentul terasei.

Situația s-a schimbat brusc la începutul lunii martie.

Pe 4 martie, firma a primit o notificare oficială prin care i se cerea eliberarea terenului. Momentul coincide cu o mișcare politică internă din PSD. Cu două zile înainte, Lorand Ercse convocase ședința Biroului Permanent în care s-a decis suspendarea primarului Vasile Rîmbu din partid.

Administratorul restaurantului spune că a discutat telefonic cu primarul în aceeași zi. Potrivit acestuia, edilul ar fi transmis că terasa poate continua activitatea. La scurt timp după ce suspendarea din partid a devenit oficială, lucrurile s-au schimbat radical.

Pe 9 martie, la ora 9 dimineața, utilajele Primăriei au intrat în centrul orașului și au început demolarea terasei.

Conducerea restaurantului susține că a depus toate documentele necesare și că a acționat cu bună credință. În schimb, Primăria invocă expirarea termenelor din autorizația anterioară.

Succesiunea evenimentelor ridică o întrebare simplă: Este vorba despre o aplicare bruscă a regulamentelor sau despre o răfuială politică după suspendarea primarului din propriul partid? În lipsa unor explicații clare din partea Primăriei, demolarea terasei Taco Loco pare mai degrabă o demonstrație de forță decât o simplă procedură administrativă.