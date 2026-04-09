Peste 150 de pompieri suceveni, mobilizați zilnic în minivacanța de Paște

Peste 150 de pompieri militari din județul Suceava vor acționa zilnic în minivacanța de Paște, pentru a răspunde rapid solicitărilor venite din partea populației și pentru a gestiona situațiile de urgență.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Suceava a dispus mai multe măsuri pentru creșterea nivelului de siguranță în această perioadă. Specialiștii din cadrul Inspecției de Prevenire desfășoară controale și activități de informare la biserici și mănăstiri, unde verifică posibilele surse de incendiu și alte riscuri.

În Noaptea de Înviere, pompierii vor fi prezenți în apropierea lăcașurilor de cult unde se estimează participare numeroasă. Echipajele vor interveni cu autospeciale și ambulanțe SMURD și vor monitoriza respectarea măsurilor de prevenire.

Reprezentanții ISU Suceava recomandă respectarea unor reguli simple pentru evitarea incidentelor. Credincioșii trebuie să folosească cu atenție lumânările aprinse și să le țină la distanță de haine sau obiecte inflamabile. Lumânările și candelele trebuie așezate în suporturi sigure, iar sursele de foc nu trebuie lăsate nesupravegheate. Copiii trebuie supravegheați permanent și nu trebuie lăsați să folosească lumânări. Persoanele în vârstă au nevoie de atenție suplimentară în aceste situații.

Autoritățile atrag atenția și asupra modului de parcare în apropierea bisericilor. Șoferii trebuie să evite blocarea căilor de acces pentru autospecialele de intervenție și a hidranților.

Pompierii suceveni rămân în stare de alertă pe toată durata minivacanței și sunt pregătiți să intervină în orice moment. Reprezentanții ISU transmit cetățenilor sărbători liniștite și în siguranță.