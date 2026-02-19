PESTE 130 DE SANCȚIUNI CONTRAVENȚIONALE APLICATE DE POLIȚIȘTI ÎN CADRUL UNEI AMPLE ACȚIUNI PENTRU PREVENIREA ACCIDENTELOR RUTIERE ÎN ZONA CĂILOR FERATE

La data de 17.02.2026, la nivelul județului Suceava, polițiștii rutieri au organizat o acțiune punctuală în vederea prevenirii accidentelor rutiere înregistrate în zona căilor ferate. În cadrul activităților au participat 59 lucrători de poliție rutieră din cadrul I.P.J. Suceava în cooperare cu polițiști din Serviciul Județean de Poliție Transporturi Suceava, fiind aplicate un număr total de 131 sancțiuni contravenționale dintre care 19 pentru nerespectarea regulilor la trecerile la nivel cu calea ferată. De asemenea a fost reținut un permis de conducere și 9 certificate de înmatriculare.Activitatea organizată la nivelul județului Suceava este parte integrantă măsurilor dispuse la nivelul I.G.P.R. prin Direcția Rutieră și Direcția de Poliție Transporturi prin care se urmărește reducerea numărului de evenimente rutiere comise în zona căilor ferate precum și conștientizarea participanților la trafic cu privire la riscurile generate de nerespectarea regulilor de circulație.În anul 2025, în zona trecerilor la nivel cu calea ferată au fost înregistrate 12 evenimente rutiere, acestea având drept cauză principală nerespectarea semnificației indicatoarelor rutiere instalate în zona pasajelelor de trecere la nivel cu calea ferată. În urma accidentelor rutiere au rezultat trei victime din care o persoană rănită grav și două rănite ușor.Acțiunea polițiștilor s-a desfășurat cu precădere în zonele cu risc ridicat identificate în urma analizării datelor statistice înregistrate în anul precedent. Una din zonele vizate a fost Municipiul Rădăuți și arealul adiacent acestuia unde, în ciuda unui trafic feroviar redus, în anul precedent au fost înregistrate cele mai multe evenimente rutiere în zona pasajelelor de trecere la nivel cu calea ferată.În anul 2025, la nivelul Serviciului Județean de Poliție Transporturi Suceava au fost organizate 20 de acțiuni similare în care au fost aplicate un număr de 1250 sancțiuni contravenționale la regimul rutier, în valoare totală de 388.000 lei, fiind reținute un număr de 72 permise de conducere, 180 certificate de înmatriculare și 57 seturi plăcuțe cu numere de înmatriculare.Reamintim faptul că nerespectarea semnificației indicatoarelor de oprire instalate la pătrunderea în pasajele de cale fearată, se sancționează cu 9-20 puncte amendă și 6 puncte penalizare iar nerespectarea semnalelor acustice și luminoase de culoare roșie aflate în funcțiune conduce la reținerea permisului de conducere pentru o perioadă de 120 zile.Activitățile desfășurate de polițiști vor continua la nivelul județului Suceava, urmărindu-se diminuarea evenimentelor rutiere înregistrate în zona căilor ferate.