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Moment de necrezut în aeroportul din Vegas: un călător a devenit milionar peste noapte

Păcănele

Păcănele

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 30 iun. 2026, 21:55

Un pasager aflat în tranzit pe aeroportul internațional Harry Reid din Las Vegas a câștigat un jackpot impresionant de peste 3,3 milioane de dolari la un aparat de tip slot machine.

Momentul norocos s-a petrecut duminică, în zona porților C, unde bărbatul a jucat la un aparat Wheel of Fortune. Reprezentanții aeroportului au comentat situația pe platforma X, descriind câștigul drept „un mod excelent de a-ți petrece escala”.

Potrivit acestora, jucătorul a obținut premiul uriaș după o singură pariere de 10 dolari, transformând o sumă modestă într-un jackpot de milioane.

Compania International Game Technology (IGT), producătorul aparatului, a confirmat câștigul și a precizat că norocosul jucător se numește Anthony. Acesta a reușit să câștige la slotul Wheel of Fortune Gold Spin Triple Red Hot 7s.

O fotografie distribuită de companie îl arată pe bărbat zâmbind lângă aparatul care i-a schimbat complet ziua — și, probabil, viața.

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