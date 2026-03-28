Mitică Dragomir, previziuni politice: „USR va depăși 15%. PNL se prăbușește!”
Mitică Dragomir
În exclusivitate, la REALITATEA PLUS, Dumitru Dragomir a făcut previziuni senzaționale despre cât vor crește sau vor scădea partidele în sondaje până la următoarele alegeri.
Invitat în emisiunea Tunurile pe Politicieni, realizată de Claudiu Giurgea, Dumitru Dragomir a susținut că AUR va crește până la 40% în următorii 5 ani, iar PNL nu va mai avea nici măcar 15 procente.
Mitică Dragomir: „AUR nu va scădea sub 35% în următorii 5 ani!”
„Partidele politice acum se luptă cu morile de vânt. UDMR-ul, PNL-ul și PSD-ul se luptă cu morile de vânt.
Nu, USR-ul... USR-ul...De asta a fost și creat. Gică contra și crește în sondaj.
La viitoarele astea, depășește 15%. Fii atent aici.
Pentru că pentru prima dată aici la tine în emisiune, după ce depășește 15%...Eu am spus lucrul ăsta. Iar PNL-ul au lupte interne. Acolo e măcel.
Îl are pe Bolojan care dă cu leul ca în gard.
Și nu va crește peste 15% niciodată.
Sau în viitor, un an, doi, nu va sălta. Iar PSD-ul, numai datorită acestei ultime săptămâni, că și ei au făcut greșeli. Dar acum au jucat bine.”, a declarat Mitică Dragomir, exclusiv la Realitatea PLUS.
- 15:45 - Televiziunea Poporului nu cedează: vocea românilor se face auzită. Transmisiune specială din SUA
- 15:00 - Fiul fostului președinte al Braziliei, mesaj pentru Realitatea PLUS: „Alegerile au fost anulate fără argumente!”
- 14:57 - O angajată dintr-o primărie, suspectată de contrabandă cu țigări. Peste 100 de polițiști au descins la contrabandiști
- 14:55 - Peste 20 de persoane urmărite penal pentru furt de motorină de pe șantierele feroviare Brașov–Sighișoara. Procurorii au descoperit aproape 2 tone de combustibil furat
