Minoră de 13 ani dispărută din Humoreni. Autoritățile solicită informații.

Polițiștii din județul Suceava caută o fată în vârstă de 13 ani și 6 luni, din comuna Comănești, sat Humoreni. În data de 15 februarie 2026, aceasta a plecat de la domiciliu și nu s-a mai întors.Fata se numește Urs Marcela Ionela. Are 1,65 metri înălțime, constituție atletică, păr lung roșcat, ochi verzi și ten deschis. La momentul plecării purta un halat gri, o bluză tricotată bej și colanți negri.Datele și fotografia minorei apar pe site ul oficial al Poliția Română, în secțiunea dedicată copiilor dispăruți. https://www.politiaromana.ro/ro/copii-disparuti/urs-marcela-ionela-20120828Cei care dețin informații despre locul în care s-ar putea afla sunt rugați să sune la 112 sau să contacteze cea mai apropiată secție de poliție.