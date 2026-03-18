Legăturile lui Sebastian Ghiță cu industria jocurilor de noroc: presiuni prin interpuși la administrația locală din București

Articol scris de Scris de Daniel Onescu

Presiuni uriașe la primărie din partea interpușilor lui Sebastian Ghiță pentru a împiedica interzicerea jocurilor de noroc în sectorul 3 al Capitalei. Loteria Română, care a acordat în ultimii ani contracte pe sume mari televiziunii fugarului Ghiță, a cerut să fie exceptată de la aplicarea legii. Realitatea PLUS a cerut punct de vedere de la Sebastian Ghiță, dar nu a primit un răspuns până în momentul publicării acestei știri.

Mai multe articole despre sebastian ghita , jocuri de noroc