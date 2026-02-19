Jandarmeria Suceava are un nou sediu, modernizat din bani europeni

Astăzi a avut loc festivitatea de inaugurare a sediului modernizat al Inspectoratului de Jandarmi Județean „Bogdan Vodă” Suceava, un moment important atât pentru instituție, cât și pentru comunitatea pe care o deservește.Evenimentul marchează finalizarea proiectului „Eficientizarea și modernizarea pavilionului comandament al I.J.J. Suceava”, finanțat prin Programul Național de Redresare și Reziliență. Proiectul a fost implementat pe o perioadă de 36 de luni, între 14 februarie 2023 și 13 februarie 2026, și s-a încheiat cu succes, conform contractului de finanțare.La ceremonie au fost prezenți: doamna Angelica Fădor, secretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, domnul general de brigadă Lucian Trășcălie, adjunct al inspectorului general al Jandarmeriei Române, domnul Traian Andronachi, prefectul județului Suceava, precum și un sobor de preoți în frunte cu Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. Alături de aceștia au participat șefii structurilor din județ și reprezentanți ai instituțiilor din județele învecinate, cu care Inspectoratul de Jandarmi Județean Suceava colaborează permanent pentru siguranța cetățenilor.Modernizarea clădirii a avut ca obiectiv principal creșterea eficienței energetice și reducerea impactului asupra mediului. În urma lucrărilor realizate, consumul de energie și emisiile de dioxid de carbon au fost reduse cu peste 30%. Investiția a vizat îmbunătățirea clădirii prin soluții moderne, orientate spre eficiență energetică și tranziția către clădiri verzi și inteligente.Valoarea finală a proiectului este de 9.017.544,71 lei.Finalizarea acestui proiect reprezintă rezultatul muncii susținute a echipei de implementare din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean „Bogdan Vodă” Suceava, cu sprijinul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române, al Ministerului Afacerilor Interne și al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.Noul sediu modernizat oferă condiții mai bune pentru desfășurarea activității jandarmilor și contribuie, în mod direct, la creșterea calității serviciilor oferite cetățenilor județului Suceava.Prin această investiție, instituția își reafirmă angajamentul de a acționa profesionist, eficient și responsabil în slujba comunității.