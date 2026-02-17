ISU Suceava trimite echipaje în sprijinul Brăilei pentru codul portocaliu

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Bucovina” Suceava participă la intervențiile dispuse la nivel național în contextul avertizărilor de cod portocaliu pentru viscol și ninsori puternice emise de Administrația Națională de Meteorologie.La solicitarea Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, ISU Suceava trimite forțe și mijloace în sprijinul ISU Brăila, unul dintre județele afectate de fenomenele meteo severe. La nivel național, peste 4.000 de pompieri și salvatori sunt pregătiți să intervină, cu aproape 3.000 de mijloace tehnice. Autoritățile au activat grupele operative și au suplimentat efectivele în județele vizate de avertizări.Din județul Suceava pleacă spre Brăila: • 6 subofițeri • 1 autospecială pentru transport personal și victime multiple • 1 autocamion de intervenție • 1 buldoexcavator • 1 microbuz • 1 autoșenilată 8x8 Această dislocare face parte dintr-un plan național care vizează nouă județe aflate sub cod portocaliu, respectiv Buzău, Brăila, Călărași, Giurgiu, Ialomița, Dâmbovița, Teleorman, Vaslui și Vrancea.Situația operativă este monitorizată permanent la nivelul Departamentului pentru Situații de Urgență și al IGSU, pentru a asigura intervenții rapide în sprijinul populației și al autorităților locale.