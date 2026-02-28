Israelul și SUA au atacat Iranul. Ayatollahul Khamenei a fost ucis, iar trupul său a fost recuperat – SURSE israeliene

Israelul și Statele Unite au lansat sâmbătă dimineață un „atac preventiv” asupra Iranului, într-o mișcare care a generat o nouă escaladare majoră a tensiunilor din Orientul Mijlociu. Operațiunea comună a fost justificată de oficialii de la Tel Aviv și Washington ca fiind necesară pentru a contracara „amenințări iminente” atribuite regimului de la Teheran.

UPDATE- Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Khamenei, a fost ucis, iar trupul său a fost recuperat – relatează mai multe publicații israeliene, citate de Reuters.

ȘTIREA INIȚIALĂ: Potrivit declarațiilor oficiale, acțiunea militară a vizat infrastructuri considerate strategice, inclusiv obiective asociate programelor militare iraniene. Autoritățile israeliene și americane au susținut că au acționat pe baza unor informații de intelligence care indicau pregătirea unor atacuri împotriva intereselor lor din regiune.

În replică, Teheranul a reacționat rapid, lansând rachete asupra unor baze militare americane din zona Golfului Persic și asupra unor ținte din Israel. Explozii au fost raportate în Tel Aviv, iar presa regională a semnalat atacuri și în alte orașe din regiune, inclusiv în Dubai. Autoritățile locale au activat sistemele de apărare antiaeriană, iar populația a fost îndemnată să rămână în adăposturi.

Netanyahu: „Sunt multe indicii că ayatollahul Khamenei nu mai este”

Într-un scurt discurs adresat națiunii, premierul israelian Benjamin Netanyahu a afirmat că există „multe indicii” potrivit cărora liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, „nu mai este printre noi”. Declarația, citată de agenția Reuters, nu a fost însoțită de o confirmare oficială privind moartea liderului iranian.

„Regimul care a amenințat ani la rând existența Israelului se clatină. Este momentul ca poporul iranian să iasă în număr mare pe străzi și să ducă treaba până la capăt”, a spus Netanyahu, făcând apel direct la cetățenii iranieni.

De partea cealaltă, autoritățile de la Teheran nu au emis deocamdată un comunicat oficial privind starea liderului suprem, iar informațiile rămân neconfirmate independent. Surse apropiate guvernului iranian au respins „războiul informațional” și au promis un „răspuns proporțional și decisiv”.

Escaladarea vine pe fondul unor tensiuni deja ridicate între Israel, Statele Unite și Iran, alimentate de disputele privind programul nuclear iranian și influența regională a Teheranului. Comunitatea internațională a făcut apel la reținere, temându-se că actuala criză ar putea degenera într-un conflict regional de amploare, cu implicații globale majore.