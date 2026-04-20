Ion Cristoiu: „Cel mai important pentru domnul Bolojan este eșecul dezastruos al demonstrației din Piața Victoriei”

Așa‑zisa „piesă de teatru” din Piața Victoriei a fost un eșec dezastruos pentru Ilie Bolojan, consideră analistul politic Ion Cristoiu, după decizia PSD de a renunța oficial la sprijinul politic față de președintele de partid și de guvern.

În opinia lui, premierul a pariat mai degrabă pe un mesaj de forță în stradă decât pe un scor real de rămânere la conducere, dar a fost răsplătit cu o prezență modestă, care demonstrează, în continuare, că oamenii nu ies în față dacă nu simt o mobilizare puternică.

Potrivit lui Cristoiu, demonstrația din Piața Victoriei nu a fost gândită atât ca să salveze guvernul, cât ca să testeze în mod foarte concret ce sprijin are Ilie Bolojan în opinia publică. Pentru Cristoiu, o demonstrație credibilă ar fi trebuit să atragă cel puțin un milion de oameni, dacă ar fi fost să pună bazele unei puteri reale și a unui viitor clar, nu doar a unui act de presiune de moment.

„Cel mai important pentru domnul Bolojan este eșecul dezastruos al demonstrației din Piața Victoriei. El a pariat foarte mult pe aceasta demonstrație, nu pentru a rămâne la putere, ci pentru a vedea ce sprijin are. Ar trebui să aibă cel putin un milion, nu doar pentru a ramane la guvernare, ci ca să gândească un viitor. Este o frecție, o chestie anemică, dovadă încă o dată că atunci când nu se implică serviciile oamenii nu ies în stradă”, a spus Ion Cristoiu într-o intervenție la Realitatea PLUS.

În tot ce urmează, insistă Cristoiu, nu emoția de moment, nu demonstrațiile din fața clădirilor Guvernului și nici „spectacolele de două zile” ale PSD decid, ci aritmetica parlamentară stabilită de rezultatul alegerilor din decembrie 2024.

„În tot ce se va întâmpla și ce se întâmplă, este determinantă aritmetica parlamentară. Putem să fie în stradă un milion de oameni, poate să vină PSD să facă un spectacol de două zile, poate să vină Nicușor Dan să facă striptease, poate să vină Ursula să le dea cu crocheta în cap.

Noi avem o aritmetică parlamentară, dată de votul din decembrie 2024. Tot ce se va întâmpla în perioada următoare depinde de această aritmetică parlamentară. Sigur, ar fi fost de așteptat ca Ilie Bolojan să demisioneze. întrucât coaliția nu mai există și domnia sa să plece, urmând ca urma consultărilor să se refacă eventual actuala coaliție.

Deocamdată este sigur că PSD nu mai poate să renunțe la tretragerea sprijinului politici, în consecință, de joi, când pleacă, vom avea un guvern interimar. În 45 de zile, domnul Bolojan trebuie să vină, dacă vrea să rămână, în fața parlamentului cu un nou guvern. Poate să vină un guvern PNL AUR USR UDMR ca să aibă majoritatea. Poate să vină cu un guvern minoritar, cum a fost guvernul Tăriceanu în 2007, dar era sprijinit punctual de PSD în parlament. Sunt singurele lucruri care le pot da, conform aritmeticii parlamentare. Restul sunt discuții”, a mai spus maestrul Cristoiu.

De ce nu are rost „un ministru de 3 zile”

În contextul interimarului, Cristoiu ironizează ideea de a „angaja” pe scurt o persoană care să fie ministru interimar, pentru o scurtă perioadă de timp, spunând că ar fi o adevărată catastrofă politico‑personală pentru persoana respectivă. În practică, în astfel de situații, interimatul este de obicei asumat de miniștri din interiorul guvernului, readaptați sau reconfigurați pe pozițiile vacante.

„Niciodată după 1990 nu a existat ca după 45 de zile să nu se prezinte în fața parlamentului. El trebuie să prezinte un guvern in fața parlamentului. Dar cine este idiotul care acceptă să devină ministru pentru 3 zile? De regulă se pun tot din interiorul guvernului niște miniștri. Cine, vine unul de pe stradă ca să stea două zile ministru interimar. Ar fi compromițător pentru el.

Se poate orice, dar interimar, guvernul nu poate să stea mai mult de 45 de zile. Se folosește această formulă de interimat, dar ca să fie o chestiune de pe o zi pe alta. Luați un minister, oricare. Transporturi, de exemplu, el știe că este interimar, ăia nici nu îi deschid ușa liftului”.

PNL, USR, coaliția și ce rol are Nicușor Dan

În ceea ce privește tabăra PNL, Cristoiu subliniază că nu contează neapărat ce spune „omul cu pricina”, ci ce decide conducerea PNL. În modelul de coaliție pe care o descrie, PSD a anunțat retragerea sprijinului politic, dar nu există încă o decizie clară și publică, închegată, a tuturor partidelor de la guvernare în legătură cu destrămarea completă a coaliției.

În această situație, PNL are în față două căi: fie menține în mod formal alianța cu USR în forma actuală, fie decide să intre într‑o formă de opoziție. Pentru Cristoiu, totul depinde de felul în care conducerea de partid alege să încorporeze într‑o direcție strategică decizia de la București, nu de aplauzele de moment sau de declarațiile de pe marginele discursului public.

„Dacă USR rămâne în continuare în coaliție cu PNL în actuala formă și ce decide conducerea PNL. Nu ce zice omul cu pricina. Conducerea PNL poate să îi dea un vot de încredere sau PNl să decidă să treacă în opoziție. Deocamdată avem o decizie a PSD dar nu avem o decizie oficială a partidelor în legătură cu destrămarea coaliției.”

Bolojan, înlocuitorul și „bătălia cu o persoană”

În opinia analistului, focalizarea pe Ilie Bolojan, în special de către PNL, irosește o oportunitate de a discuta despre o criză politică structurală, nu doar personală. Cristoiu subliniază că PSD a anunțat că îi retrage sprijinul politic lui Ilie Bolojan.

Cristoiu pune atunci o întrebare pragmatică: ce se schimbă dacă, în loc de Ilie Bolojan, vine în fruntea coaliției, o altă persoană, dar rămâne în continuare aceeași politică economică și socială susținută de PNL și USR? Pentru el, problema de bază nu este „omul de serviciu” de la Palatul Victoria, ci faptul că PNL și PSD, în versiunea „occidentală” a coaliției, nu mai au, în mod real, o platformă comună consistentă, iar criza actuală nu este o bătălie doar împotriva unui premier, ci un semn că viitorul alianței de guvernare e în sub un mare semn de întrebare.

„Toată lumea s-a concentrat pe o persoană: Ilie Bolojan. Domnii de la PSD au decis că îi retrag sprijinul politic lui Ilie Bolojan, lăsându-ne să înțelegem că dacă pleacă Bolojan. Dar cine să vină în locul lui Bolojan? Domnul Sorin Grindeanu a fost la o sumedenie de interviuri dar nu a răspuns: PSD este nemulțumit de persoana lui Ilie Bolojan, sau e nemulțumit de faptul că Ilie Bolojan a întruchipat o anumită politică a PNL și USR. Dar dacă cel care va veni va întrupa și el aceași politică?

Deci eu cred că domnul Grindeanu e neserios, pentru că problema care se pune este că chiar dacă demisionează Ilie Bolojan și îl propun, să spunem, pe Cătălin Predoiu, PSD va trebui să impună o schimbare a programului politic al coaliției. Discuția și altă întrebare pragmatică este asta: Această criză politică este bătălia PSD cu un om, sau urmarea faptului că PNL și PSD nu mai au ce căuta împreună într-o coaliție așa zis occidentală.”