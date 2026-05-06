Incendiu la grădina zoologică din Zaharești

Un incendiu puternic a izbucnit miercuri, 6 mai, la un obiectiv de agrement din localitatea Zaharești, unde funcționează o grădină zoologică. Flăcările au cuprins o cabană din lemn și mai multe spații de depozitare, existând risc de extindere la alte construcții din cadrul complexului.

La fața locului au intervenit pompierii militari de la Detașamentele Suceava și Fălticeni, precum și cei de la Stația Gura Humorului. Aceștia au acționat împreună cu lucrători ai serviciilor voluntare pentru situații de urgență din Ilișești și Cornu Luncii. Dispozitivul de intervenție a inclus opt autospeciale de stingere, o autoscară, o ambulanță SMURD și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean.

Incendiul a fost localizat în timp util, iar pompierii au intervenit pentru lichidarea focarelor și limitarea pagubelor. În timpul intervenției, proprietarul amplasamentului, în vârstă de 62 de ani, a suferit o intoxicație cu fum. Echipajul SMURD l-a stabilizat la fața locului, apoi a fost transportat la spital de către un echipaj SAJ.

Intervenția rapidă a permis salvarea mai multor animale aflate în incintă. Pompierii au reușit să scoată din zona periculoasă trei porci spinoși, șapte porci vietnamezi, două lame, trei canguri și un vultur. Din păcate, un tigru și un fazan nu au putut fi salvați.

Bilanțul final arată că au ars construcții pe o suprafață de aproximativ 800 de metri pătrați, inclusiv spații din lemn și beton, cu acoperiș din lemn și tablă. Flăcările au distrus și lăzi frigorifice, precum și alte bunuri din interior. Aproximativ trei tone de hrană pentru animale, constând în fructe, legume și furaje, au fost degradate.

Pompierii au reușit să protejeze restul construcțiilor din cadrul menajeriei, limitând astfel extinderea incendiului.

Primele concluzii indică drept cauză probabilă a izbucnirii incendiului un efect termic al curentului electric. Intervenția continuă pentru îndepărtarea efectelor și identificarea eventualelor focare ascunse.