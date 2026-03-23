Incendiu într-o gospodărie din județul Suceava. O saună a luat foc din cauza unui coș de fum neprotejat

Momente de panică pentru o familie din localitatea Sucevița, județul Suceava, după ce o saună construită integral din lemn a fost cuprinsă de flăcări, din cauza unui coș de fum amplasat necorespunzător.

Potrivit polițiștilor Secției 3 Marginea, proprietarul a aprins focul în saună în jurul orei 20:00 pentru o sesiune de relaxare în familie, însă 35 de minute mai târziu incendiul a izbucnit violent la nivelul acoperișului construcției.

La stingerea focului au intervenit un echipaj de pompieri voluntari din cadrul Primăriei Sucevița și două autospeciale din cadrul Detașamentului de Pompieri Rădăuți, reușind să limiteze pagubele și să prevină propagarea flăcărilor către alte clădiri din curte.

Specialiștii Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Suceava au stabilit că incendiul a fost cauzat de efectul termic al coșului de fum, care nu a fost izolat termic față de lemnul combustibil al saunei.

Polițiștii din Marginea au deschis un dosar penal și continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cauzele în care a avut loc incidentul.