Haos pe Aeroportul Suceava, după ce pista a fost paralizată de gheață. Mai multe zboruri au fost amânate. Sute de pasageri, blocați în terminal - VIDEO

Activitatea pe Aeroportul Internațional „Ștefan cel Mare” Suceava este complet paralizată în această dimineață, după ce pista a fost acoperită parțial cu gheață. Niciun avion nu a putut decola sau ateriza din cauza gheții de pe pistă, iar pasagerii sunt nevoiți să aștepte în terminal, fără informații clare despre reluarea zborurilor.

Condițiile meteo nefavorabile, temperaturi sub zero grade și polei persistent, au îngreunat intervenția echipelor de deszăpezire și degivrare.

Autoritățile aeroportului din Suceava susțin că se fac eforturi pentru reluarea operațiunilor în siguranță, însă nu există încă un termen estimativ.

Mai multe curse interne și internaționale, programate pentru orele dimineții, au fost amânate. Mai multe sunt în acest moment întârziate și mutate pe aeroporturile din Iași și Cluj.

Sursa: Realitatea de Suceava