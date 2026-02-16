Haos pe Aeroportul Suceava, după ce pista a fost paralizată de gheață. Mai multe zboruri au fost amânate. Sute de pasageri, blocați în terminal - VIDEO
Haos pe Aeroportul Suceava, după ce pista a fost paralizată de gheață. Mai multe zboruri au fost amânate. Sute de pasageri, blocați în terminal - VIDEO
Activitatea pe Aeroportul Internațional „Ștefan cel Mare” Suceava este complet paralizată în această dimineață
Activitatea pe Aeroportul Internațional „Ștefan cel Mare” Suceava este complet paralizată în această dimineață, după ce pista a fost acoperită parțial cu gheață. Niciun avion nu a putut decola sau ateriza din cauza gheții de pe pistă, iar pasagerii sunt nevoiți să aștepte în terminal, fără informații clare despre reluarea zborurilor.
Condițiile meteo nefavorabile, temperaturi sub zero grade și polei persistent, au îngreunat intervenția echipelor de deszăpezire și degivrare.
Autoritățile aeroportului din Suceava susțin că se fac eforturi pentru reluarea operațiunilor în siguranță, însă nu există încă un termen estimativ.
Mai multe curse interne și internaționale, programate pentru orele dimineții, au fost amânate. Mai multe sunt în acest moment întârziate și mutate pe aeroporturile din Iași și Cluj.
Sursa: Realitatea de Suceava
Citește și:
- 21:38 - Viktor Orban propune un „acord de securitate european” care să includă și Rusia
- 20:50 - Macron critică Comisia Europeană pentru aplicarea provizorie a acordului Mercosur: „O surpriză neplăcută și lipsită de respect”
- 20:20 - Furios că fosta iubită i-a refuzat cererea de prietenie pe Facebook, un bărbat din Dâmbovița a atacat-o acasă
- 19:40 - Influencerița din CHina care vindea lumânări „magice”, arestată pentru fraudă
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Suceava și pe Google News