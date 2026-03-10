Germania trimite Ucrainei un nou pachet de rachete Patriot. O singură rachetă costă peste 3 milioane de euro

Germany va livra Ucrainei un nou pachet de rachete pentru sistemele de apărare antiaeriană MIM-104 Patriot, în cadrul unui efort coordonat al aliaților occidentali pentru consolidarea apărării ucrainene împotriva atacurilor aeriene.

Potrivit oficialilor germani, livrarea face parte dintr-o inițiativă comună a statelor aliate menită să completeze stocurile de muniție ale Ucrainei, în condițiile în care infrastructura energetică și orașele ucrainene continuă să fie vizate de rachete și drone lansate de Rusia.

Sistemele Patriot sunt considerate unele dintre cele mai avansate mijloace de apărare antiaeriană din lume. Ele pot intercepta rachete balistice, rachete de croazieră și aeronave, fiind utilizate de mai multe state membre ale NATO.

Costul unei singure rachete pentru acest sistem ajunge la aproximativ 3,2 milioane de euro, ceea ce face ca fiecare pachet de muniție livrat să reprezinte o investiție militară semnificativă.

În ciuda costurilor ridicate, aliații occidentali consideră că aceste sisteme sunt esențiale pentru protejarea orașelor ucrainene și pentru limitarea efectelor atacurilor aeriene.

Autoritățile de la Berlin au precizat că livrarea face parte dintr-un plan mai amplu de sprijin militar pentru Ucraina, coordonat împreună cu alte state occidentale.

În ultimii ani, Germania a devenit unul dintre principalii furnizori de echipamente militare pentru Kiev, oferind sisteme de apărare antiaeriană, vehicule blindate și muniție.

Prin acest nou pachet de rachete Patriot, aliații speră să întărească scutul defensiv al Ucrainei și să reducă impactul atacurilor aeriene asupra populației și infrastructurii critice.