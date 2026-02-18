Georgescu Gonț obține la ICCJ încetarea procesului penal al lui Dan Șova, pe motiv de prescripție a faptelor

Firma de avocatură Georgescu Gonț, specializată în drept penal, a anunțat un succes important pentru clientul lor, fostul senator și ministru Dan Șova.

Firma de avocatură Georgescu Gonț, specializată în drept penal, a anunțat un succes important pentru clientul lor, fostul senator și ministru Dan Șova.

Dan Șova fusese acuzat de DNA că, între 2011 și 2014, ar fi primit 100.000 de euro pentru a aranja încheierea unor contracte de asistență juridică de 10.000 de euro pe lună pentru CET Govora, cauzându-se astfel un prejudiciu de peste 1,3 milioane lei. Dan Șova nu a recunoscut niciodată faptele ce i-au fost imputate, susținând întotdeauna că probele nu confirmă acuzația procurorilor.

În martie 2023, Sova a fost condamnat definitiv la 3 ani de închisoare pentru trafic de influență, deși avocatii sai săi au susținut că fapta s-a prescris.

Prin decizia de ieri, Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a confirmat acest lucru, stabilind ca termenul de prescripție a răspunderii penale pentru infracțiunea de trafic de influență se împlinise deja la momentul condamnării din 2023.

În consecință, procesul penal a încetat, iar toate formele de executare emise împotriva lui Dan Șova au fost anulate.

„Obținerea acestei soluții pentru clientul Dan Șova are la bază strategia solidă stabilită cu rigurozitate de apărare încă din faza judecății în fața instanței de apel. Experiența unor cauze similare ne-a permis să observăm apoi oportunitatea formulării căii de atac extraordinare a recursului în casație, în cadrul căreia am invocat o excepție de neconstituționalitate ce a deschis calea pentru soluția de încetare a procesului penal”, a declarat Adrian Georgescu, Partener al firmei de avocatura.

„Soluția de încetare a procesului penal pronunțată în recurs în casație de către ICCJ, printre puținele de acest fel, confirmă corectitudinea raționamentului logico-juridic construit de către avocați, dovedindu-se că experiența noastră în cauze penale similare ne-a permis să elaborăm o strategie solidă de apărare și în această situație”, a completat partenerul Ionut Gont.

