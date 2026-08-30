Advertising
Actualitate· 2 min citire
Generalul în rezervă Nicolae Iană a devoalat în exclusivitate pentru Realitatea PLUS modul în care Adrian Nica a ajuns să preia șefia ANAF
Publicat30 aug. 2026, 16:13
Actualizat30 aug. 2026, 16:16
SursăRealitatea.Net
Generalul în rezervă Nicolae Iană a devoalat în exclusivitate pentru Realitatea PLUS modul în care Adrian Nica a ajuns să preia șefia ANAF. Acesta susține că Ilie Bolojan cooperează în multe aspecte cu omul protejat de fostul premier Marcel Ciolacu. Realitatea PLUS a solicitat puncte de vedere de la Adrian Nica, Marcel Ciolacu și Ilie Bolojan dar nu am primit răspuns încă.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 20:21Prăpastia veniturilor în Bulgaria: 810.000 de bătrâni au sub 322 euro pe lună, iar câteva mii ajung la 1.700 de euro
- 19:12Loto, duminică, 30 august. Care sunt numere câștigătoare
- 13:46Vreţi să vă mutaţi în Los Angeles - Beverly Hills? Tocmai a ieşit la vânzare o casă, în construcţie? Care este prețul
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Suceava și pe Google News