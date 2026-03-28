Fiul fostului președinte al Braziliei, mesaj pentru Realitatea PLUS: „Alegerile au fost anulate fără argumente!”

Fiul fostului președinte al Braziliei este pur și simplu șocat de situația din România și de faptul că alegerile din 2024 au fost anulate fără nicio explicație.

Fost parlamentar în Brazilia, Eduardo Bolsonaro și-a exprimat susținerea pentru George Simion și speranța că România se va schimba în bine în următorii ani.

Declarațiile au fost făcute în exclusivitate pentru Realitatea PLUS.

Eduardo Bolsonaro, mesaj pentru Realitatea PLUS

Eduardo Bolsonaro: „L-am cunoscut pe George Simion aici, la conferința CPAC anterioară. Așa am adunat și informații, îl urmăresc pe rețelele de socializare.

Este foarte grav ceea ce s-a întâmplat în România.”

ALESSIA PĂCURARU , jurnalist Realitatea PLUS

- „În decembrie 2024.”

EDUARDO BOLSONARO, fost parlamentar, fiul fostului președinte al Braziliei

- „Da. Au anulat alegerile, după cum știți. Suntem departe de asta în Brazilia. Dar mulți oameni din Brazilia sunt la curent cu ceea ce s-a întâmplat. Putem vorbi despre Curtea noastră supremă, dar cred că a voastră (CCR- n.r.) este mult mai rea. Cum au putut să anuleze alegerile cu argumente atât de slabe? Nici nu pot spune despre acelea că au fost argumente. Arată că nu sunt conectați cu realitatea. Sper că veți „repara” cumva țara. Știu că George Simion stă foarte bine în sondaje.

Îl susținem pe el și pe voi, cei care vă doriți libertate. Guvernul ar trebui să respecte opinia poporului. Nu o răsturnați.”