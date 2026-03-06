Feminismul - necesitate sau ideologie?
Biofizician, doctor în bioetică Virgiliu Gheorghe Vlăescu
Biofizicianul Virgiliu Gheorghe Vlăescu, doctor în bioetică, a susținut joi seară în Aula Magna a Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava o conferință dedicată impactului ideologiilor contemporane asupra relațiilor dintre bărbați și femei.
Au fost prezentate câteva idei dezvoltate în studiile și conferințele sale despre feminism și revoluția sexuală. Domnul Vlăescu a menționat că această ideologie schimbă modul în care societatea înțelege rolurile dintre bărbat și femeie și produce o inversare a responsabilităților tradiționale din familie.
Potrivit analizei sale, aceste schimbări generează tensiuni în relațiile dintre sexe și creează instabilitate în familie. El a susținut că ideologia de gen produce confuzie identitară și afectează echilibrul psihologic al tinerilor, ceea ce poate duce la anxietate și dificultăți în asumarea rolurilor sociale.
Conferința a adus în discuție modul în care aceste idei influențează educația, cultura și viața de familie, subiecte care generează dezbateri puternice în societatea actuală.
Astăzi, 6 martie, la Rădăuți, se încheie seria de conferințe susținute de biofizicianul, doctor în bioetică Virgiliu Gheorghe Vlăescu.
Ultima întâlnire are tema „Iubirea sub presiunea vremurilor” și va avea loc la Casa de Cultură a Municipiului Rădăuți, începând cu ora 18:00.
Intrarea este liberă.
