Erou fără frontiere: un pompier din Timiș a salvat un tânăr rănit pe o pârtie de schi din Serbia

Un pompier de la ISU Timiș a intervenit prompt pentru a salva un tânăr accidentat pe o pârtie

Un pompier de la ISU Timiș a intervenit prompt pentru a salva un tânăr accidentat pe o pârtie de schi din stațiunea Kopaonik, Serbia. Deși se afla în vacanță, plutonierul adjutant Dan‑Ioan Hodoroga a reacționat imediat când a observat două persoane căzute în zăpadă în urma unui impact puternic.

A văzut accidentul și a acționat fără ezitare

Aflat la o intersecție de pârtii, pompierul a observat că una dintre victime nu se putea ridica, iar cealaltă era inconștientă și sângera. Realizând gravitatea situației, acesta s-a prezentat ca paramedic și a cerut sprijinul echipelor de salvare montană.

Până la sosirea salvatorilor, Dan‑Ioan Hodoroga a acordat primul ajutor tânărului inconștient, l-a așezat în poziția laterală de siguranță și l-a monitorizat continuu. Victima și-a recăpătat cunoștința după aproximativ zece secunde, însă acuza dureri puternice în zona capului și a abdomenului.

Victima a fost preluată de echipele de intervenție

Pompierul timișorean a rămas alături de echipajele de salvare până când tânărul a fost stabilizat și transportat cu targa la ambulanță.

Reprezentanții ISU Timiș i-au transmis felicitări pentru profesionalismul și promptitudinea de care a dat dovadă.