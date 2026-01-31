Actualitate· 1 min citire
Dezvăluirile lui Rizea stârnesc ecou internațional: presa occidentală vorbește despre un caz controversat la Chișinău
31 ian. 2026, 08:32
Actualizat: 31 ian. 2026, 08:32
Articol scris de Scris de Realitatea de Suceava
Dezvăluirile făcute de Cristian Rizea au atras atenția presei din Franța și Marea Britanie
Dezvăluirile făcute de Cristian Rizea au atras atenția presei din Franța și Marea Britanie, care relatează că Oleg Pruteanu, cunoscut ca Borman, ar beneficia de protecție la Chișinău, în ciuda faptului că este căutat internațional de Interpol, potrivit informațiilor publicate pe rizeatv.net.
VEZI AICI DEZVĂLUIRILE LUI RIZEA
