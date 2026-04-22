Controale la centrele de fier vechi din Suceava

Polițiștii au desfășurat o acțiune amplă în județul Suceava, care a vizat centrele de colectare a fierului vechi. Operațiunea a urmărit prevenirea și combaterea ilegalităților din domeniul valorificării deșeurilor feroase și neferoase, dar și identificarea persoanelor care comercializează piese provenite din infrastructura feroviară.

La acțiune au participat polițiști din cadrul Serviciului Județean de Poliție Transporturi Suceava, alături de specialiști de la Investigarea Criminalității Economice, reprezentanți ai Direcției Generale Antifraudă, ai Gărzii de Mediu și jandarmi.

Echipele de control au verificat șapte centre de colectare și au legitimat 59 de persoane. În urma controalelor, au aplicat 22 de sancțiuni contravenționale, valoarea totală a amenzilor depășind 66.000 de lei.

Verificările au scos la iveală mai multe nereguli. La două centre de colectare, documentele privind achiziția materialelor feroase și neferoase nu erau completate conform legislației. Autoritățile au sancționat operatorii economici pentru aceste abateri.

Polițiștii au constatat și încălcări ale normelor de protecție a mediului, dar și nerespectarea prevederilor legale privind contabilitatea și sistemele de plată. Acțiunea face parte dintr-o serie de controale care vizează reducerea fenomenelor ilegale din acest sector și creșterea gradului de conformare la lege.