CHERESTEA ȘI MATERIAL LEMNOS ÎN VALOARE DE CCA. 25.000 LEI CONFISCAT ÎN CADRUL UNEI ACȚIUNI PE LINIE SILVICĂ ÎN ZONA RÂȘCA – SLĂTIOARA

Polițiștii suceveni continuă acțiunile de verificare în dinamică a transporturilor de material lemnos, activități urmate de controale la unitățile de profil, inițiatoare sau beneficiare ale transporturilor ilicite identificate. Astfel, polițiștii încearcă stabilirea întregii trasabilități a materialului lemnos transportat ilicit și vizează probarea întregii activități infracționale și identificarea persoanelor implicate sub diverse forme de participație penală.O astfel de acțiune a fost derulată la nivelul Secției de Poliție Rurală Vadu Moldovei, întocmindu-se un dosar penal privind activitatea ilicită în domeniul silvic a unui agent economic de profil din zona Slătioara – Râșca, fiind confiscată și o cantitate importantă de cherestea și material lemnos în valoare de cca. 25.000 lei.În baza planului de acțiune întocmit la nivelul Poliției Municipiului Fălticeni – Secția de Poliție Rurală 1 Vadu Moldovei, în vederea verificării datelor și informațiilor existente, din care rezultau indicii privind nerespectarea de către unii operatori economici de pe raza de competență, a cadrului legal privind operațiunile de primirea, depozitarea, prelucarea și comercializarea materialelor lemnoase, o echipă de polițiști din cadrul Secției de Poliție Rurală 1 Vadu Moldovei, împreună cu specialiști din cadrul Gărzii Forestiere Suceava, au verificat locația unde își desfășoară activitatea un agent economic având obiect de activitate, tăierea și rindeluirea lemnului, funcționând cu punct de lucru (depozit înregistrat în Sumal 2.0) pe raza satului Slătioara, comuna Râșca, județul Suceava.În prezența reprezentantului agentului economic, polițiștii au verificat stocurilor de materiale lemnoase deținute în depozit, fiind identificată conform carnetelor de inventariere și a procesului verbal privind controlul spațiului de depozitare, în incinta depozitului, cantitatea totală de 36,586 mc materiale lemnoase în valoare de 24.756 lei, din care 8,6 mc lemn rotund specia rășinoase molid (valoare 4.523 lei) și 27,986 mc cherestele rășinoase molid (valoare 20.233 lei ). Din verificările efectuate în sistemul informatic privind evidența stocurilor și a operațiunilor cu materialele lemnoase (Sumal 2.0), depozitul operatorului economic ce a făcut obiectul controlului nu figurează înregistrat cu stocuri de material lemnos, astfel cantitatea identificată de 36,586 mc materiale lemnoase fiind deținută de către operatorul economic fără proveniență legală potrivit HG 497/2020 .Astfel, polițiștii au constatat în flagrant infracțiunea de deținerea în depozite de către operatorul economic sau comnerciant a unui volum total de materiale lemnoase pentru care diferența în plus sau în minus dintre volumul stocului fizic și volumul stocului scriptic, înregistrat în sistemul informațional integrat pentru păduri, depășește 20% raportat la stocul scriptic dar nu mai puțin de 10 mc la momentul constatării faptei, faptă prevăzută și pedepsită de art. 151 alin. (1) din Legea 331/2024 Codul Silvic. Întreaga cantitate de lemn a fost confiscată în vederea continuării cercetărilor în cadrul dosarului penal întocmit, urmând a se dispune soluție procedurală prin unitatea de parchet competentă.Poliţiştii atrag atenţia asupra respectării legislaţiei în domeniul silvic, acţiuni şi controale în vederea celor care comit delicte silvice urmând a fi desfăşurate şi în perioada următoare în vederea identificării şi tragerii la răspundere a celor care încalcă normele în vigoare.