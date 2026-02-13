Bărbat prins sub un mal de pământ la Zvoriștea

Un bărbat de 35 de ani a fost surprins sub un mal de pământ, până la nivelul bazinului, în localitatea Zvoriștea, în timpul unor lucrări de săpare pentru rețeaua de apă.La fața locului au intervenit pompierii militari cu o autospecială pentru descarcerare și o ambulanță SMURD. Un echipaj SAJ cu medic a acordat sprijin, iar Primăria Zvoriștea a trimis un utilaj pentru a ajuta la intervenție.Salvatorii au ajuns rapid și au reușit să extragă victima de sub pământ. Bărbatul era inconștient, dar prezenta funcții vitale. Echipajul SAJ tip C l a preluat și a început imediat tratamentul de urgență. Medicii au stabilit că pacientul a suferit un politraumatism prin strivire. După aplicarea manevrelor medicale, starea neurologică s a ameliorat. Totuși, pacientul a rămas agitat, pe fondul unei insuficiențe respiratorii și al unei hipoxii cerebrale temporare, cauzate de timpul petrecut sub malul de pământ. Victima va fi transportată la UPU Suceava pentru investigații suplimentare și tratament de specialitate.