Atac armat lângă Casa Albă. Doi militari, membri ai Gărzii Naționale, au fost împușcați

Alertă la Washington. Doi soldați ai Gărzii Naționale au fost împușcați, miercuri, în centrul oraşului, la câteva străzi distanţă de Casa Albă, relatează ABC News. ATENȚIE, urmează imagini cu un puternic impact emoțional!

UPDATE - Donald Trump a solicitat trimiterea a 500 de soldați suplimentari la Washington D.C.

Șeful Pentagonului, Pete Hegseth, anunță că președintele Donald Trump a solicitat trimiterea a 500 de soldați suplimentari la Washington D.C., după atacul armat asupra celor doi membri ai Gărzii Naționale în oraș.

„Acest incident a avut loc la doar câțiva pași de Casa Albă și nu va rămâne fără urmări, de aceea președintele Trump mi-a cerut – și eu voi cere secretarului Armatei și Gărzii Naționale – să trimită 500 de soldați suplimentari, membri ai Gărzii Naționale, la Washington D.C.”, a spus șeful Pentagonului.

UPDATE - Guvernatorul Virginiei de Vest anunță că biroul său „primește acum rapoarte contradictorii” cu privire la starea celor doi soldați.

”Primim acum rapoarte contradictorii despre starea celor doi membri ai Gărzii Naționale și vom oferi actualizări suplimentare odată ce vom primi informații complete.

Rugăciunile noastre se îndreaptă către acești curajoși militari, familiile lor și întreaga comunitate a Gărzii Naționale”, a scris Guvernatorul Virginiei de Vest pe platforma X.

UPDATE - Guvernatorul Virginiei de Vest, Patrick Morrisey, a anunțat că ambii membri ai Gărzii Naționale care au fost răniți grav în timpul atacului armat din Washington au murit din cauza rănilor suferite.

”Acești bravi locuitori ai Virginiei de Vest și-au pierdut viața în slujba țării lor”, a scris Patrick Morrisey pe platforma X.

