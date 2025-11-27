Atac armat lângă Casa Albă. Doi militari, membri ai Gărzii Naționale, au fost împușcați
Reacția președintelui Donald Trump
Alertă la Washington. Doi soldați ai Gărzii Naționale au fost împușcați, miercuri, în centrul oraşului, la câteva străzi distanţă de Casa Albă, relatează ABC News. ATENȚIE, urmează imagini cu un puternic impact emoțional!
UPDATE - Donald Trump a solicitat trimiterea a 500 de soldați suplimentari la Washington D.C.
Șeful Pentagonului, Pete Hegseth, anunță că președintele Donald Trump a solicitat trimiterea a 500 de soldați suplimentari la Washington D.C., după atacul armat asupra celor doi membri ai Gărzii Naționale în oraș.
„Acest incident a avut loc la doar câțiva pași de Casa Albă și nu va rămâne fără urmări, de aceea președintele Trump mi-a cerut – și eu voi cere secretarului Armatei și Gărzii Naționale – să trimită 500 de soldați suplimentari, membri ai Gărzii Naționale, la Washington D.C.”, a spus șeful Pentagonului.
UPDATE - Guvernatorul Virginiei de Vest anunță că biroul său „primește acum rapoarte contradictorii” cu privire la starea celor doi soldați.
”Primim acum rapoarte contradictorii despre starea celor doi membri ai Gărzii Naționale și vom oferi actualizări suplimentare odată ce vom primi informații complete.
Rugăciunile noastre se îndreaptă către acești curajoși militari, familiile lor și întreaga comunitate a Gărzii Naționale”, a scris Guvernatorul Virginiei de Vest pe platforma X.
We are now receiving conflicting reports about the condition of our two Guard members and will provide additional updates once we receive more complete information.
Our prayers are with these brave service members, their families, and the entire Guard community.
UPDATE - Guvernatorul Virginiei de Vest, Patrick Morrisey, a anunțat că ambii membri ai Gărzii Naționale care au fost răniți grav în timpul atacului armat din Washington au murit din cauza rănilor suferite.
”Acești bravi locuitori ai Virginiei de Vest și-au pierdut viața în slujba țării lor”, a scris Patrick Morrisey pe platforma X.
It is with great sorrow that we can confirm both members of the West Virginia National Guard who were shot earlier today in Washington, DC have passed away from their injuries. These brave West Virginians lost their lives in the service of their country. We are in ongoing contact…
UPDATE - Reacția președintelui Donald Trump
”Animalul care a împuşcat cei doi membri ai Gărzii Naţionale, ambii fiind răniţi grav şi aflaţi acum în două spitale diferite, este şi el grav rănit, dar, indiferent de asta, va plăti un preţ foarte mare. Dumnezeu să binecuvânteze Marea noastră Gardă Naţională şi toate forţele noastre militare şi de ordine. Aceştia sunt cu adevărat oameni minunaţi. Eu, în calitate de preşedinte al Statelor Unite, şi toţi cei asociaţi cu Biroul Preşedinţiei, suntem alături de voi!”, a scris Donald Trump pe Truth Social.
UPDATE -Poliția din Washington DC a anunțat că un suspect a fost arestat
”Locul incidentului este securizat. Un suspect se află în arest”, a transmis Departamentul de Poliție Metropolitană.
Potrivit unui oficial al poliţiei din Washington, D.C., la ora locală 14:20 (21:20, ora României) a avut loc un incident în care a fost implicat un trăgător activ la intrarea în staţia de metrou Farragut West.
ȘTIRE INIȚIALĂ:
Departamentul de Poliţie Metropolitană a declarat că se află la locul incidentului, petrecut la intersecţia străzilor 17 şi I, și îi roagă pe cetățeni să evite zona.
”Vă rugăm să evitaţi zona, deoarece MPD şi partenerii noştri lucrează pentru a securiza locul”, a scris MPD pe X.
Potrivit Fox News, autorităţile intervin în apropierea centrului oraşului Washington, D.C., lângă staţia de metrou Farragut, la câţiva paşi de Casa Albă.
COLOR REVOLUTION: Democrats call the presence of troops in DC an ‘illegal order’. As a result, National Guard soldiers were shot near the White House, with at least three casualties reported. The shooter is still at large. pic.twitter.com/0Nd1zJbKET
Două surse au confirmat pentru postul de televiziune că doi membri ai Gărzii Naţionale au fost împuşcaţi la aproximativ un kilometru de Casa Albă, dar starea lor nu este cunoscută.
