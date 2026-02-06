Anca Alexandrescu: Vom merge mai departe și misiunea mea este aceeași pe care am spus-o de fiecare dată, să ajut la unitatea valului suveranist

Editorial

Trebuie să ai religie, trebuie să ai credință, trebuie să-L ai pe Dumnezeu. Vă sună cunoscut? Da! Auziți săptămânal acest lucru de la președintele interzis Călin Georgescu. Am făcut 80 de ani între timp și nu mi-am dat seama? Am înțeles că erau unii îngrijorați pentru mine. Sper că le-a trecut îngrijorarea și au înțeles mesajul de unitate al președintelui nostru.

A venit momentul să înțelegeți că doar uniți putem să scăpăm de ăștia, care sunt efectiv disperați. M-am amuzat teribil astăzi dimineață când am primit certurile de prin alte studiouri de televiziune. Manipulările pe care le-a încercat domnul Gâdea cu bănuți de la CNN și cu bănuți, probabil, din zona nicușoristă, că doar așa se explică faptul că un judecător de la Curtea Constituțională în exercitul funcțiunii se duce într-un platou de televiziune. Și... și... nu faceți altceva decât să arătați cât de mici sunteți. Nu faceți altceva decât să arătați că niciun caz nu vă interesează binele acestei țări. Nu faceți altceva decât să arătați că nu vă iubiți poporul și că nu vă interesează decât bănuții voștri. Mulți de alte.

Acum, ca să puteți să supraviețuiți, dați afară oameni care, ani de zile, au construit lupta împotriva sistemului. Acum sunteți una cu sistemul. Mizerile pe care le-am văzut la celelalte televiziuni, atât despre domnul Georgescu, cât și despre raportul care nu este important. Nu e important, dar toți sunt cu raportul în gură. Deci, toți sunt cu raportul în gură.

Ăștia de la G4 Media, atât de disperați sunt încât ne-au monitorizat pe toți, pe banii fundației Conrad Adenauer, cu poze, cu tot, băi și ne incriminează pentru că îndrăznim să vorbim despre raport. Băi, o să vedeți în seara asta că o să vă arăt nu numai că raportul este despre România. Este despre tot ceea ce s-a întâmplat în Europa, începând de la pandemie, trecând prin război și apoi la alegeri.

Raportul acesta este o radiografie exactă a ceea ce trăim din anul 2020 încoace. Lucrul pe care noi l-am spus de nenumărate ori și pentru care am fost amendați de CNA, pentru care am fost trecuți pe lista neagră de președinție sau de Guvern. Iată că astăzi se dovedește că tot ceea ce am spus noi este real. Au vrut să ne pună pumnul în gură, au stabilit un narrativ ierarhistic de la Bruxelles, iar slugile de la București l-au aplicat fără să clipească.

O să vă arăt în seara asta toate aceste lucruri și o să râdem și despre papițoii ăștia care au încercat să ducă în derizoiu acest raport. Vreau să-i aduc la cunoștință domnului care a fost scos de pe post și se ocupă acum de o publicație online, domnul care este responsabil cu linsul celor din zona democraților și a globaliștilor, că această comisie nu este o comisie fake, este o comisie reală și din ea fac parte și republicani și democrați. O să le arăt în seara asta, să vadă exact și o să vorbesc de raportul ăsta până când o să vă iasă pe nas ce o să fac.

Că ia uite, au sărit unul și altul, iarăși, să zică despre administrația Trump. Și eu înțeleg că cei care critică această comisie și raportul, într-adevăr, intermediar, va fi și mai rău, la final, cu siguranță, pentru că vor fi audieri și noi documente. Înțeleg că sunt anti-americani. Nu mai puteți să spuneți că sunteți anti-trampiști. Sunteți anti-americani pe față.

Bă, voi vă dați seama ce rușine trăiește România. Bă, inclusiv am văzut că domnul Cristian Diaconescu recomandă celor de la putere să găsească o modalitate să dea explicații pentru ce apare în raport. Cine să dea explicații? ChatGPT? Ei nu sunt în stare să scrie un mesaj la Nicușor Dan pe pagină. Mă înțelegeți că l-au scris cu ChatGPT mesajul lui Nicușor Dan? N-o spun eu!

Unuia care l-au vot, maimuțuia a doi de la televiziunea zero, care au zis că au făcut analiza și peste 60%, 70% din text e scris cu inteligența artificială. Voi vă dați seama unde a ajuns țara asta? Nu mai are politică externă, nu mai are diplomați. Păi, adevărul e, că cine să scrie mă din aia 26 de consilii care sunt la Cotroceni? 26, apropo. Eu știm că sunt un om corect și vreau să fac o rectificare importantă pentru că m-am documentat.

Și domnul acela, Cîrstea, îl cheamă? Domnul acela care s-a spus că a venit acum și este specialist în parapsihologie și lucrează din anul 2018 la administrația prezidențială, dar n-a fost vizibil. A venit pe vremea lui Klaus Iohannis, ca să fie clar, n-a venit acum. Și va lucra pentru CSAT. Am primit niște informații, fac corectura necesară, așa este corect.

"Păi da, Nicușoare, ce faci, tată, când desecretizezi?" Iar o să zică peștișorii și slugile ăstora că îl tratez cu lipsă de respect. "Nicule, tată, hai cu desecretizarea. Nu mai ai nicio șansă, crede-mă. Nicio șansă nu mai ai. Dar mai am o rugăminte la tine până când o să dovedim că și teza de doctorat este un plagiat."

Poate, tată, invitația de la Trump. Hai, uimește-ne! Arat-o, că zic, ăia de prin America, domnul Sprânceanu, știți? Ăla care s-a dus și-a dat mâna cu Ciolacu și s-a zis că e emisar special, a făcut niște postări în ultimele două zile și îmi dă râs. El ca să se scoată în față echipei lui Trump, vă dați seama că el s-a dus cu niște baliverne de la ăștia și acum ăștia au zis pleacă-mă de aici, uite adevărul aici, că avem documente, nu stăm la poveștile lui Ciolacu și ales-o la caronata alegerilor care au dat lovitura de stat. Și ce credeți că a scris Trânceanu? Tati, scoată invitația, că n-ai!

Așa a scris Sprânceanu, adică eu nu știu, da? Eu vreau să ne uimească Nicu și să scoată invitația să ne o arată. Doamna Țoiu! V-ați văzut cu Rubio? Din rândul 3? Că am văzut că vă puseseră pe ultimul rând acolo și vă mai și lăudați, nu-i așa? Am văzut că a zis ambasada americana astăzi, că a zis Trump că o să colaboreze cu toți partenerii internaționali, chiar și cu România. Ați înțeles ironia, nu? Chiar și cu România.

Păi cum, nu mai suntem parteneri strategici? I-auzi! Văd că în Polonia e deranj mare de tot. Pentru că, deși Karol Nawrocki, președintele Poloniei, este suveranist convins și a fost susținut de Donald Trump, sunt niște băieți pe acolo, unul dintre ei este președintele Camerei Deputaților, la ei se numește Seim, se numește, mă rog, altfel, dar este echivalentul Camerei Deputaților din Parlamentul Polonez. A făcut niște declarații anti-Trump și astăzi a anunțat ambasadorul american din Polonia că Statele Unite încetează orice legătură cu Congresul, cu Parlamentul Polonez, din cauza acestor declarații.

Aoleu, nasol. La noi curg declarațiile anti-Trump. Deci, toți susținătorii lui Nicușor se întrec în înjurături și jigniri la adresa lui Trump. Adică, voi de ce să mă certați pe mine că vorbesc așa despre Nicușor? Voi nu vorbiți la fel despre Trump? Este fix la fel.

O să vă arăt în seara asta că Thierry Breton, cel căruia americanii deja i-au ridicat viza de America, cel care a spus că dacă este nevoie în Franța vor face ce au făcut și în România cu anularea alegerilor, a fost adânc înfipt în această cenzură. Iar domnii de la CNA n-au făcut altceva decât să execute ordinele de la Bruxelles.

Sunt documente clare în acest raport care arată că și în perioada COVID-ului și în perioada când a început războiul au venit indicații clare cu linii de comunicare și dacă ieșai din acel linii de comunicare trebuia să fii pedepsit. Asta au făcut slugile de la București. Dar cine sunt ei să stabilească adevărul? Cine sunt ei să stabilească adevărul? Că este doar adevărul lor.

Pentru că iată, acum se dovedește că adevărul a fost cel pe care noi l-am spus. Minciunile au fost în zona lor, nu la noi. Manipularea, mizeria pe care o văd pe cealaltă televiziune, sper să fie sancționată de CNA. Lucruri scoase din context, documente din 2024 prezentate ca și cum ar fi de acum, o să vă arăt, au constatatele spectatorii singuri, dar cel mai mult îmi place când se ceartă ei între ei.

Pentru că ne dau dreptate. E același discurs pe care noi l-am avut aici și am spus adevărul, pentru care am primit sute de mii de euro amenzi. De ce? Pentru că îndrăznim să spunem adevărul. Ceea ce vreau să vă mai spun este că noi vom merge mai departe și misiunea mea este aceeași pe care am spus-o de fiecare dată. Să ajut la unitatea valului suveranist.

Cu mici accidente și cu mici incidente, valul va fi păstrat și va crește. Împotriva tuturor celor care și astăzi încearcă să dezbină. Și nu, domnul Georgescu n-a fost înregistrat aseară, a fost în direct, în emisiune și după cum vedeți, nici n-am împlinit 80 de ani. Se vede, da?