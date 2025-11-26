ANAF a pus tunurile pe românii care fac bani pe internet! Sute de persoane, verificate la sânge pentru milioane de euro nedeclarate

Fiscul a pornit o razie de proporții în mediul online și a luat la ochi aproape 500 de români care au făcut averi pe internet, dar au uitat să își plătească dările către stat

Fiscul a pornit o razie de proporții în mediul online și a luat la ochi aproape 500 de români care au făcut averi pe internet, dar au uitat să își plătească dările către stat. Cei mai mulți bani au venit de pe site-urile cu conținut pentru adulți, unde sumele încasate sunt de-a dreptul amețitoare. Doar un grup de aproximativ 100 de persoane a reușit să strângă nu mai puțin de 13 milioane de euro în ultimii doi ani, fără să declare nimic autorităților.

Un singur român a reușit performanța de a câștiga peste 600.000 de euro într-un an din astfel de activități. Inspectorii au calculat că persoanele vizate, cu vârste între 20 și 49 de ani, au încasat sume cuprinse între 40.000 și 630.000 de euro. Acum statul își cere partea și a calculat că are de recuperat taxe și contribuții de peste 1,6 milioane de euro doar de la acest grup restrâns, însă controalele sunt abia la început.

Cei care credeau că se pot ascunde în spatele anonimatului s-au înșelat amarnic deoarece platformele sunt obligate prin lege să trimită autorităților toate datele despre utilizatori, inclusiv numele, conturile bancare și câți bani au făcut. Lista celor controlați se extinde și către influencerii de pe YouTube, TikTok sau Instagram. Alte aproape 400 de persoane sunt verificate pentru venituri uriașe, de aproximativ 50 de milioane de euro, iar cei care nu pot justifica banii riscă să fie taxați cu 70% din sumă.