Adolescentă din Suceava, dată în urmărire internațională după dispariția din Belgia

O adolescentă din județul Suceava este căutată la nivel internațional, după ce a dispărut de pe teritoriul Belgiei, unde locuieste impreună cu familia ei. Familia a anunțat dispariția, iar autoritățile din Belgia, Germania și România au declanșat procedurile specifice în astfel de cazuri.Autoritățile solicită sprijinul cetățenilor. Minora a fost văzută ultima dată într-o gară din Koln, pe 10 februarie, iar de atunci nu se mai știe nimic de ea. La momentul dispariției purta geacă scurtă gri, blugi rupți, hanorac alb și încălțaminte sport albă.Fata se numește Denisa Alexandra Romaniuc, are 1.68 m, greutate 50 kg și constituție atletică.Mama Denisei roagă pe toți cei care au văzut-o sau dețin informații, să anunțe imediat autoritățile.