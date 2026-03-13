Accident rutier pe centura municipiului Rădăuți

Un accident rutier s-a produs astăzi pe centura municipiului Rădăuți, în urma coliziunii dintre două autoturisme.

Pompierii militari au intervenit la fața locului cu echipaje din cadrul gărzii de intervenție Rădăuți, care au trimis o autospecială cu accesorii pentru descarcerare și o ambulanță SMURD.

În eveniment au fost implicate trei persoane, toate conștiente și cooperante. După evaluarea medicală realizată la locul accidentului, o persoană a fost transportată la spital pentru investigații suplimentare și tratament de specialitate.