Actualitate· 1 min citire
Accident rutier la Părhăuți
9 mar. 2026, 21:16
Actualizat: 9 mar. 2026, 21:16
Accident rutier la Părhăuți
Articol scris de Scris de Realitatea de Suceava
În cursul zilei de astăzi, pompierii militari suceveni au intervenit în urma producerii unui accident rutier în satul Părhăuți, comuna Todirești, în care au fost implicate două autoturisme.
La locul evenimentului au fost mobilizate o autospecială cu accesorii pentru descarcerare și o ambulanță SMURD, cu sprijinul unui echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean.
În accident au fost implicate trei persoane, toate fiind conștiente și cooperante la sosirea echipajelor de intervenție.
În urma monitorizării medicale, două persoane au fost transportate la spital pentru investigații suplimentare și tratament de specialitate.
Citește și:
- 20:45 - Declarația lui Kim Jong Un de Ziua Femeii: „Poate sunt slabe fizic, dar au o voință de neclintit”
- 19:56 - Schimbare uriașă în fotbalul românesc! Burleanu promite că multe controverse de arbitraj vor dispărea
- 18:40 - Donald Trump, despre explozia prețului petrolului: „Am un plan pentru orice. Nu e motiv de panică”
- 17:57 - Scene incredibile la Ploiești: și-a dat jos fosta iubită de la volan și i-a furat mașina. A fost prins rapid de polițiști
Urmărește știrile Realitatea de Suceava și pe Google News