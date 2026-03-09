Accident rutier la Părhăuți

În cursul zilei de astăzi, pompierii militari suceveni au intervenit în urma producerii unui accident rutier în satul Părhăuți, comuna Todirești, în care au fost implicate două autoturisme.

La locul evenimentului au fost mobilizate o autospecială cu accesorii pentru descarcerare și o ambulanță SMURD, cu sprijinul unui echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean.

În accident au fost implicate trei persoane, toate fiind conștiente și cooperante la sosirea echipajelor de intervenție.

În urma monitorizării medicale, două persoane au fost transportate la spital pentru investigații suplimentare și tratament de specialitate.