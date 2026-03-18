Accident rutier în Suceava: autospecială de poliție implicată în coliziune cu o mașină

Un accident rutier a avut loc în municipiul Suceava, în zona Policlinica Areni, unde o autospecială de poliție aflată în misiune a fost implicată într-o coliziune cu un alt autoturism.

Potrivit primelor informații, mașina de poliție avea în funcțiune semnalele vizuale și acustice în momentul producerii impactului. Circumstanțele exacte ale accidentului urmează să fie stabilite de anchetatori.

Grav accident rutier în Suceava

Patru persoane evaluate medical

În urma coliziunii, patru persoane au fost evaluate medical la fața locului: două aflate în autoturismul civil și două din autospeciala de poliție. Echipajele de intervenție au ajuns rapid în zonă și au acordat îngrijiri victimelor.

Dintre cei implicați, doi polițiști și un bărbat din celălalt autoturism au necesitat îngrijiri suplimentare și au fost transportați la spital pentru investigații și tratament de specialitate.

„În această seară, în jurul orei 19:40, o autospecială de poliție din dotarea Serviciului Criminalistic IPJ Suceava, în timp ce se deplasa cu utilizarea semnalelor acustice și luminoase la o misiune operativă sesizată prin SNUAU 112, a intrat în coliziune cu un alt vehicul care ar fi efectuat manevra de schimbare a direcției de mers, fără a acorda prioritate. În urma evenimentului a rezultat rănirea ușoară a celor doi polițiști aflați in autospeciala de poliție, precum și a unui pasager din celălalt autoturism” , a precizat oficialul IPJ Suceava.

Autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate modul în care s-a produs accidentul. Traficul în zonă a fost temporar afectat, fiind necesare măsuri de dirijare pentru evitarea blocajelor.

